В бюджете закончились деньги? Сделано тревожное для украинцев заявление

Бывший первый заместитель министра экономики Павел Кухта рассказал о ситуации, которая сложилась в госбюджете.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Согласно оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд по защищенным расходам", - написал он.

По его словам, это максимум с начала года и на 2 млрд больше показателей предыдущей недели.

"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают. В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.

В то же время, как отмечает Кухта, карантин выходного дня увеличивает потребность в бюджетных расходах. По его словам, лишь выплата "минималки" занятым в сфере услуг обходится бюджету в 20 млрд на месяц.

"Этих денег просто нет", - говорит Кухта.

Как сообщалось ранее, проект госбюджета на 2021 год скорее всего не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки.