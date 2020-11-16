В Раде признали, что не смогут принять бюджет-2021 в этом году: сделано заявление

Проект государственного бюджета на 2021 год скорее всего не будет принят в установленные Бюджетным кодексом сроки.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Укринформ.

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению", - сказал он, добавив, что стоит теперь "извиниться перед людьми".

Государственный бюджет на следующий год должен быть принят до 1 декабря.

"К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в начале декабря Верховная Рада только получит проект государственного бюджета от Кабмина.

Как сообщалось ранее в первом чтении проект госбюджета на 2021 год был проголосован в парламенте 5 ноября.

Документ был направлен на рассмотрение парламента еще средине сентября, однако его не могли рассмотреть из-за нехватки необходимого количества нардепов в зале.