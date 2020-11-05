Рада приняла госбюджет-2021 в первом чтении

В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.

Документ отправили на рассмотрение в парламент еще в середине сентября, но до него никак не доходило ввиду нехватки достаточного количества депутатов из-за коронавируса.

"За" документ проголосовало 275 избранников, "против" - 41 нардеп, в то время как еще 14 воздержались.

Среди проголосовавших больше всего депутатов правящей партии "Слуга народа", - они отдали 209 голосов. Еще 20 набрала "Довира", 19, - "Батькивщина", и 16, - "За майбутне".

Также смотрите, как были размещены голосовавшие нардепы в заде парламента:

В соответствии с проектом, в бюджете на следующий год будет увеличено финансирование президента и его ОП, Кабмина, ВРУ; снижены субсидии, но увеличат соцзащиту и пенсии украинцев, профинансируют доплаты пенсионерам 75+.

В документе заложен курс на уровне 29,1 грн за доллар, инфляция в 7,3%, безработица на уровне в 9,2%, увеличенная минимальная зарплата на уровне в 6000-6500 грн.