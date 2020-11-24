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Зеленский вернулся к работе и рассказал о "важных победах и достижениях" (видео)

Зеленский вернулся к работе и рассказал о "важных победах и достижениях" (видео)
15:00 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Выздоровевший от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский вернулся к работе и записал по этому поводу видеообращение к украинцам. 

Ролик размещен в Телеграм-канале Зеленского.

"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не на экране телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысячами сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство", - сказано в подписи к видео. 

В ролике Зеленский рассказал о важных "достижения и победах, которых мы достигли вместе". 

Как сообщалось ранее, Зеленский 23 ноября заявил, что получил негативный тест на COVID-19

Вечером того же дня, он назначил нового главу Сумской ОГА Василия Хому. Примечательно, что на встрече с чиновником, Зеленский был без маски. 

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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