Зеленский вернулся к работе и рассказал о "важных победах и достижениях" (видео)

Выздоровевший от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский вернулся к работе и записал по этому поводу видеообращение к украинцам.

Ролик размещен в Телеграм-канале Зеленского.

"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не на экране телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысячами сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство", - сказано в подписи к видео.

В ролике Зеленский рассказал о важных "достижения и победах, которых мы достигли вместе".

Как сообщалось ранее, Зеленский 23 ноября заявил, что получил негативный тест на COVID-19.

Вечером того же дня, он назначил нового главу Сумской ОГА Василия Хому. Примечательно, что на встрече с чиновником, Зеленский был без маски.