Зеленский и Ермак вылечили коронавирус за две недели

Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава ОП Андрей Ермак, сегодня 23 ноября получили негативные тесты на COVID-19.

Об этом Зеленский и Ермак сообщили в Facebook.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - пишет Владимир Зеленский.

"Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме".

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - написал у себя на странице в Facebook руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, сегодня 23 ноября ровно две недели, как стало известно о коронавирусной болезни Владимира Зеленского и Андрея Ермака.