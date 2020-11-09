У Зеленского и Ермака коронавирус

Владимир Зеленский заявил на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал президент Украины.

О положительном тесте на коронавирус сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Под конец рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - написал Ермак.

Напомним, что за последние сутки в Украине обнаружили 8 687 новых случаев заражения COVID-19.

"Телеграф" писал о том, что рекордсменами из-за коронавируса на утро 9 ноября стали такие области, как Черновицкая (по количеству смертей) и Киевская (по количеству новых случаев заражения).