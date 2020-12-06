Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре усиления ограничительных мер не будет.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
"Благодаря карантину «выходного дня» нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним нагрузкой", - отметил министр.
Однако, он отметил, что с учетом динамики заболеваемости, более жесткие карантинные меры введут уже в январе.
В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:
праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%
Отмечается, что городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).
Премьер пообещал обнародовать полный перечень ограничений на заседании правительства 9 декабря.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.
Напомним, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.