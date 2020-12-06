Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)

Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев

Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре усиления ограничительных мер не будет.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Благодаря карантину «выходного дня» нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним нагрузкой", - отметил министр.

Однако, он отметил, что с учетом динамики заболеваемости, более жесткие карантинные меры введут уже в январе.

В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:

  • праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%

  • музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%

  • праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%

Отмечается, что городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Премьер пообещал обнародовать полный перечень ограничений  на заседании правительства 9 декабря.

Читайте также: "Переболеет еще минимум 10 млн украинцев: врач назвал сроки конца пандемии коронавируса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.

Напомним, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Январь, Декабрь, Ограничения, Денис Шмыгаль, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
02 В центре Днепра устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной (видео)
03 Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
04 Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
05 Дан Балан поделился, как он пережил карантин и продолжает ли отношения с Кароль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев
Локдаун введут в январе: какие ограничения готовят для украинцев
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
&quot;Папа супер&quot;: Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
"Папа супер": Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь