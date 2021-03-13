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Суббота, 13.03.2021
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Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта

Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала года: статистика на 13 марта
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 13 марта, в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавируса, что на 330 человек больше, чем сутки ранее. Такое количество новых случаев за сутки является наибольшим с начала 2021 года, таким образом установлен очередной антирекорд.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки заболели 710 детей и 382 медработников, что на 51 ребенка больше, чем сутки ранее, а вот медиков – на 68 человек меньше, чем по данным за 12 марта.

Также за последние 24 часа на 124 госпитализированных оказалось больше, чем за 12 марта. Также и умерли на 13 человек больше.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3967 человек;
летальных случаев - 243;
выздоровели - 4897 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За все время пандемии в Украине

заболели - 1451744 лица;
выздоровели - 1219773 лица;
летальных исходов - 28 158;
проведения ПЦР-тестов - 7328468.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в связи с ростом количества заболевших коронавирусом, в Виннице в больницах почти не осталось мест.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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