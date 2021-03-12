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Пятница, 12.03.2021
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Резкий всплеск новых случаев, но меньше смертей: статистика по коронавирусу в Украине на 12 марта

Резкий всплеск новых случаев, но меньше смертей: статистика по коронавирусу в Украине на 12 марта
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф

На утро пятницы, 12 марта, в Украине зафиксировали 12946 новых случаев коронавируса, что на 3862 больных больше, чем сутки ранее. При этом выздоровели на 700 украинцев меньше, чем на утро четверга, 11 марта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также заболели 649 детей и 450 медработников, что на 207 детей  и 102 врача больше, чем за предыдущие 24 часа. Хотя умерших на 32 человека меньше, чем за 11 марта. Также уменьшилось и количество госпитализированных - 3843 на 12 марта по сравнению с 4250 на утро 11 марта.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 3843 человека;

летальных случаев - 230;

выздоровели - 4630 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46396, методом ИФА - 18342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35980).

За все время пандемии в Украине

  заболело - 1438468 человек;

  выздоровели - 1214876 человек;

  летальных исходов - 27 915;

  проведения ПЦР-тестов - 7282107.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, статистика. Украина.
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