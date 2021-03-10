Микрочипы и изменение ДНК: главные мифы вакцинации от коронавируса (инфографика)

Многие украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса по причине боязни якобы последствий для здоровья.

"Телеграф" собрал главные мифы о вакцинации от COVID-19, которых пугаются украинцы.

В частности, украинцы боятся заразиться коронавирусом во время вакцинации, уверены, что инъекции не безопасны, поскольку видите ли слишком быстро ученые их создали. Все это не является правдой.

Также население пугает побочные явления после вакцинации, но на самом деле реакция на прививку от COVID-19 не особо отличается от привычных реакций, которые бывают во время прививок от других заболеваний.

Многие также считают, что если переболели, то вакцинироваться не стоит. Также не стоит носить маску после вакцинации. Но это не так, поскольку иммунитет к вирусу вырабатывается максимум на полгода и прививка не гарантирует защиту от повторного заражения.

Как сообщал "Телеграф", даже публичная вакцинация президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников не очень изменила отношение украинцев к вакцинации. Опрос "Телеграфа" показал распределение тех кто "за" и "против" примерно пополам.