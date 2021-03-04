После вакцинации Зеленского украинцы стали больше доверять индийской вакцине. Опрос "Телеграфа"

В Украине уже почти как неделю стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19, однако украинцы в первые дни не особо стремились привиться индийской вакциной Oxford/AstraZeneca "Covishield", или записаться на прививку.

Вместе с тем, ситуация несколько изменилась после того, как 2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса, как он написал, "той самой вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии".

В частности, проведенные "Телеграфом" опросы среди читателей хоть и не являются репрезентативными ввиду небольшой выборки и отсутствия четких критериев участия в голосовании, все же свидетельствуют о тенденции к снижению числа категорических противников вакцинации.

Так, в опросе об отношении к вакцинации от коронавируса в целом и индийской вакцины в частности, запущенном в день старта вакцинации 24 февраля, о категорическом отказе от вакцинации заявили почти половина проголосовавших (49% на момент написания материала).

При этом в начатом 2 марта опросе касательно отношения к вакцинации в Украине после того, как индийской вакциной привился Зеленский, количество категорически отказывающихся вакцинироваться снизилось на 10% - до 39% (на момент написания материала).

О подобной тенденции свидетельствуют и последние опубликованные данные Минздрава, согласно которым в Украине от начала прививочной кампании и по 2 марта включительно было привито 6 888 человек, из которых почти треть – 1 983 прививки – были сделаны как раз в последний отчетный день.

При этом если украинцы поначалу не очень охотно записывались на вакцинацию (на 1 марта в лист ожидания вакцинации всего записались 38 242 человека), то уже за 2 марта в Минздраве отчитались о 84 808 записавшихся на вакцинацию (или на 46 566 больше, чем днем ранее).

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.