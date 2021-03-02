Зеленский привился от коронавируса (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром здравоохранения страны Максимом Степановым сделал прививку от коронавируса COVID-19.

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 2 марта.

"Сделал прививку против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего", - написал Зеленский.

В подтверждение своих слов президент также опубликовал соответствующую фотографию.

Он подчеркнул, что привился той самой вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, "которая была доставлена первой в и принята миллионами людей в мире".

"Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - выразил убеждение Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

При чем, на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.