Зеленский привился от коронавируса (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром здравоохранения страны Максимом Степановым сделал прививку от коронавируса COVID-19.
Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 2 марта.
"Сделал прививку против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего", - написал Зеленский.
В подтверждение своих слов президент также опубликовал соответствующую фотографию.
Он подчеркнул, что привился той самой вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, "которая была доставлена первой в и принята миллионами людей в мире".
"Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - выразил убеждение Зеленский.
Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.
Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.
Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.
При чем, на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.