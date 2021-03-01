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Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Порошенко и Тимошенко в красках расписали провал вакцинации, и получили "объяснение" Степанова (видео)

Порошенко и Тимошенко в красках расписали провал вакцинации, и получили "объяснение" Степанова (видео)
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф

Бывший президент Украины Петр Порошенко и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковали действия властей в вопросе вакцинации. 

Так Тимошенко указала, что в Одесской инфекционной больнице было вакцинировано 40 медиков, из них 22 получили побочные эффекты в виде температуры выше 38 градусов. 

"Мало того, что мы сорвали производство своей вакцины, мало того, что мы не закупили вовремя качественную вакцину, так мы сейчас по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать", - сказала она.

В свою очередь Порошенко, говоря о том, что на Прикарпатье нашли новые штаммы коронавируса, прошелся по теме не закрытой Буковели и качестве вакцины.

"На мой вопрос, а почему отказываются вакцинироваться... прошу прощения за непарламентское высказывание, прозвучавшее из уст врача, который находился в состоянии отчаяния, он сказал "потому что го*но привезли", - сказал Порошенко. 

Министр здравоохранения Максим Степанов нашел объяснение такой ситуации. 

"Когда говорят, что многие медики отказываются, то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил он, добавив, что согласно мировой практики, прививку от коронавируса хоть и можно сделать после болезни, но лучше все же делать ее через 6 месяцев.

После этого заявления Степанов показательно в прямом эфире получил прививку от COVID-19 и поговорил с врачами и медицинским персоналом, которые вакцинировались одновременно с ним. 

Как сообщалось, 24 февраля в Украине наконец началась вакцинация населения. Так первым человеком, который привился в Украине, стал врач-реаниматолог из города Черкассы - Горенко Евгений.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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