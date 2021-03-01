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Понедельник, 01.03.2021
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Зеленский на очереди? Глава Минздрава Степанов привился от коронавируса в прямом эфире (видео)

Зеленский на очереди? Глава Минздрава Степанов привился от коронавируса в прямом эфире (видео)
14:12 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавируса, которым в Украине на утро понедельника, 1 марта, заразились 4285 человек.

Соответствующее видео опубликовало Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Сообщается, что Степанов вакцинировался во время онлайн-брифинга по итогам посещения в Александровскую клиническую больницу Киева, которая является базовым учреждением столицы для лечения больных с COVID-19. Перед тем, как сделать прививку, министру  измерили давление и температуру. По всей видимости, показатели оказались в пределах нормы, поскольку прививку Степанову поставили.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII. Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля. Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой. При чем, у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Видео, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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