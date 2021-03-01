В Украине - 4285 новых случаев Covid-19: Винницкая область - лидер по заболеваемости

За воскресенье, 28 февраля, в Украине зафиксировали 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболевание подтвердили у 258 детей и 93 медработников, сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_iнфо".

Отмечается, что за прошедшие сутки в нашей стране было:

госпитализировано - 1779 человек;

выписано из больниц - 872 человека;

летальных случаев - 68;

выздоровело - 1701 человек;

проведено тестирований за сутки - 23066 (в частности методом ПЦР - 15394, методом ИФА - 2621)

проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5051.

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 352 134 человека;

выздоровело - 1 171 724 человека;

летальных случаев - 26 050 человек;

проведено ПЦР-тестов - 6 921 573 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 156 случаев;

Винницкая область - 598 случаев;

Волынская область - 65 случаев;

Днепропетровская область - 165 случаев;

Донецкая область - 54 случая;

Житомирская область - 466 случаев;

Закарпатская область - 242 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 526 случаев;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 190 случаев;

Одесская область - 207 случаев;

Полтавская область - 97 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 178 случаев;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 67 случаев;

Черновицкая область - 335 случаев;

Черниговская область - 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса.