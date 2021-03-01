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Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине - 4285 новых случаев Covid-19: Винницкая область - лидер по заболеваемости

В Украине - 4285 новых случаев Covid-19: Винницкая область - лидер по заболеваемости
08:38 Сегодня Телеграф

За воскресенье, 28 февраля, в Украине зафиксировали 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболевание подтвердили у 258 детей и 93 медработников, сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_iнфо".

Отмечается, что за прошедшие сутки в нашей стране было:

  • госпитализировано - 1779 человек;
  • выписано из больниц - 872 человека;
  • летальных случаев - 68;
  • выздоровело - 1701 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 23066 (в частности методом ПЦР - 15394, методом ИФА - 2621)
  • проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5051. 

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 1 352 134 человека;
  • выздоровело - 1 171 724 человека;
  • летальных случаев - 26 050 человек;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 921 573 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 156 случаев;
  • Винницкая область - 598 случаев;
  • Волынская область - 65 случаев;
  • Днепропетровская область - 165 случаев;
  • Донецкая область - 54 случая;
  • Житомирская область - 466 случаев;
  • Закарпатская область - 242 случая;
  • Запорожская область - 83 случая;
  • Ивано-Франковская область - 526 случаев;
  • Киевская область - 208 случаев;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 10 случаев;
  • Львовская область - 315 случаев;
  • Николаевская область - 190 случаев;
  • Одесская область - 207 случаев;
  • Полтавская область - 97 случаев;
  • Ровенская область - 58 случаев;
  • Сумская область - 120 случаев;
  • Тернопольская область - 178 случаев;
  • Харьковская область - 69 случаев;
  • Херсонская область - 20 случаев;
  • Хмельницкая область - 32 случая;
  • Черкасская область - 67 случаев;
  • Черновицкая область - 335 случаев;
  • Черниговская область - 21 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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Минздрав, Коронавирус, заболеваемость, Covid-19.
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