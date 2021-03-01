В Украине - 4285 новых случаев Covid-19: Винницкая область - лидер по заболеваемости

За воскресенье, 28 февраля, в Украине зафиксировали 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболевание подтвердили у 258 детей и 93 медработников, сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_iнфо".
Отмечается, что за прошедшие сутки в нашей стране было:
- госпитализировано - 1779 человек;
- выписано из больниц - 872 человека;
- летальных случаев - 68;
- выздоровело - 1701 человек;
- проведено тестирований за сутки - 23066 (в частности методом ПЦР - 15394, методом ИФА - 2621)
- проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5051.
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 352 134 человека;
- выздоровело - 1 171 724 человека;
- летальных случаев - 26 050 человек;
- проведено ПЦР-тестов - 6 921 573 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 156 случаев;
- Винницкая область - 598 случаев;
- Волынская область - 65 случаев;
- Днепропетровская область - 165 случаев;
- Донецкая область - 54 случая;
- Житомирская область - 466 случаев;
- Закарпатская область - 242 случая;
- Запорожская область - 83 случая;
- Ивано-Франковская область - 526 случаев;
- Киевская область - 208 случаев;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 315 случаев;
- Николаевская область - 190 случаев;
- Одесская область - 207 случаев;
- Полтавская область - 97 случаев;
- Ровенская область - 58 случаев;
- Сумская область - 120 случаев;
- Тернопольская область - 178 случаев;
- Харьковская область - 69 случаев;
- Херсонская область - 20 случаев;
- Хмельницкая область - 32 случая;
- Черкасская область - 67 случаев;
- Черновицкая область - 335 случаев;
- Черниговская область - 21 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее врач указал на неудобные моменты с вакцинацией от коронавируса.