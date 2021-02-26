Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности

У семи украинцев, привитых от коронавируса, возникли осложнения после начала вакцинации.

Об этом в рамках брифинга 26 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, один случай зафиксирован в Черниговской области, шесть – в Черкасской.

"Все случаи несерьезные, привитые находятся под наблюдением", - добавил он.

Кроме того, больше всего прививок от коронавируса было сделано в Черкасской, Тернопольской областях и в Киеве – по 90 инъекций.

Отметим, во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII. Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля. Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро пятницы, 26 февраля, в Украине зафиксировали 8003 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 144 человека меньше, чем сутки ранее.