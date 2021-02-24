"Лучше предупредить, чем лечить": первый вакцинированный в Украине объяснил свое решение (видео)

Врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, первым в Украине привившийся вакциной от коронавируса Oxford/AstraZeneca "Covishield" в рамках вакцинации населения, озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

Об этом сообщает в среду, 24 февраля, в своем Telegram-канале "Украина 24".

"Вакцинация является маркером цивилизованности, одним из маркеров цивилизованности на данный момент", - озвучил Горенко первую причину.

Врач-реаниматолог подчеркнул, что выступает за вакцинацию как превентивную меру: "лучше предотвратить, чем лечить".

Как сообщалось, во вторник, 23 февраля в Международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.