В Украине начали вакцинацию от COVID-19: первопроходцем стал врач из Черкасс (фото)

24 февраля в Украине наконец началась вакцинация населения. Так первым человеком, который привился в Украине, стал врач-реаниматолог из города Черкассы - Горенко Евгений.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Черкасской Областной государственной администрации Александр Скичко.

По его словам, в Украине будет работать каскадная модель вакцинации, предусматривающая работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке.

Говоря о первом человеке, который согласился пройти вакцинацию в Украине Скичко поделился историей.

"Меня поразил рассказ реаманитолога, который спасал жизнь пациентам, больным ковид. На мой вопрос, готов ли он вакцинироваться, ответ был однозначным: "да".

Когда я спросил: "почему?", Он сказал: "я ежедневно спасаю людей в реанимации и вижу, к каким последствиям может привести коронавирус".", - рассказал он.

Стоит напомнить, что ранее украинка, которая проходила вакцинацию в Польше рассказала, как переживала тяжелые последствия прививки от COVID-19 в первые часы после вакцинации.