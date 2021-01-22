“Ночью не могла спать - от укола болела вся рука”: как украинке в Польше прививку от COVID-19 делали

«Вакцинироваться или не стоит?» – сейчас таким вопросом озадачены многие люди в разных странах. «А не навредит ли это моему здоровью?» – вот основная причина отказов и сомнений. В полной мере никто сегодня не может знать наверняка, какими могут быть последствия укола, а неизвестность многих людей пугает. Следовательно, в Украине возникает естественный интерес к тем людям, которые уже получили прививку, проживая за рубежом. "Телеграф" узнал о полученном опыте из первых уст.

Одной из близких Украине стран, которая уже полным ходом начала процесс вакцинации, стала Польша. У соседей утвердили национальную программу вакцинации, заключили контракты с пятью производителями вакцин против COVID-19 на закупку более чем 60 миллионов доз. Поляки к проблеме здоровья населения подошли ответственно и заботливо, предоставив возможность бесплатно получить вакцину не только собственным гражданам, но и украинцам, которые временно или на постоянной основе живут в Польше. А таких там только по официальной статистике проживает более полумиллиона. Одна из них – медик Оксана Семенович, которая уже 10 лет живет в польском городе Кельце. Молодая женщина работает в стоматологической клинике и, следовательно, относится к той категории населения, которой предложено вакцинироваться в первую очередь.

- О том, что предстоит прививаться вакциной Pfizer, я узнала всего за 3 часа до самой процедуры, - рассказывает Оксана. – Дело в том, что я планировала на Рождественские праздники поехать в двухнедельный отпуск в Украину. Но домой не поехала, а когда 11 января вышла на работу, то всем уже было известно о вакцинации.

Соотечественница поясняет, что и с коллегами, и с родными заранее обсуждала возможность вакцинироваться в первых рядах. Она была категорически против вакцины, не зная, как отреагирует ее организм. Планировала подождать примерно полгода, выясняя, какой будет реакция на вакцину у других людей. Но все вышло иначе. По словам Оксаны, от процедуры можно было и отказаться, это не было обязаловкой. Причем немалая часть сотрудников (примерно треть) так и сделала. Кто-то – по убеждениям, кто-то – перестраховавшись, из-за плохого самочувствия, после болезни или имея хронические заболевания. Например, одна ее коллега только что перенесла воспаление уха, ей не разрешили прививаться.

- Но разговоры о том, что в дальнейшем не вакцинированных от ковида не будут допускать до работы, в нашей среде не прекращались. Хотя официально таких заявлений не было. Меня в список на прививку занесла моя администратор. И тоже пояснила, что могу отказаться в любой момент, и сделать ее в дальнейшем, когда захочу. Поговорив со знакомыми, которые уже успели провакцинироваться и никаких последствий не ощутили, я решилась и сама.

Оксана Семенович признается, что не боялась самого укола, но сильно переживала за свой организм.

- Сначала было все нормально, нас просили полчасика посидеть, обождать – не почувствуем ли себя плохо. С нашей работы было много людей: посидели, подождали. Потом у меня начала болеть голова. И у коллеги, с которой я приехала, тоже разболелась. Но не могу утверждать, что это именно из-за вакцины. Скорее всего, просто от переживаний. А когда я приехала домой, то была настолько утомленной, энергии просто ни капли не осталось... Потому до вечера пролежала, ничего не делая.

Самого укола собеседница даже не почувствовала, но под вечер начало болеть место прививки.

- Ночью я практически не могла спать, потому что, поворачиваясь на бок, чувствовала, как болит полностью вся левая рука. И на следующий день было точно также. Причем, когда она была просто опущена вниз, то было нормально, а когда я ее поднимала, то болела. Узнала, что такие же симптомы были и у других вакцинированных коллег. А через сутки боль прекратилась.

Сравнить с протеканием коронавирусной болезни вакцинирование Оксана не может – говорит, что к счастью, не успела нигде подцепить ковид. Или, может, он протекал совсем незаметно. Но тест женщина не делала. “Короной” болели ее коллеги и находившиеся в Украине бабушка, дед и тетя. Старшее поколение успело переболеть весной прошлого года.

- Это был май, и в то время об этом заболевании еще мало было известно. Мы тогда за 82-летнюю бабушку сильно переживали. У нее было двухстороннее воспаление легких, держалась температура все время. И даже когда пришли результаты теста, то не сказали ей про коронавирус, чтобы она себя не “накручивала”. Только когда она уже стала поправляться, сообщили, что был коронавирус. У дедушки болезнь прошла в более легкой форме, температура была буквально 3-4 дня и немного кашля.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Польше зарегистрировано около 1,5 миллиона заражений COVID-19, при этом почти 35 тысяч человек стали жертвами этой болезни. В Украине - 1,2 млн случаев заболевания и более 22 умерших.

Всего через несколько дней - 1 февраля - Оксана Семенович должна будет получить второй укол вакцины. Украинка надеется, что это будет не хуже, чем в первый раз. Зато на несколько месяцев ее жизнь будет защищена от "короны".

Напомним, ранее украинка рассказала "Телеграфу", как в Канаде готовились к вакцинации от COVID-19.

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