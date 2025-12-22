Был "патриотом", а теперь решил простить россиян? Винник на концерте сделал странное заявление (видео)

Певец продолжает исполнять русскоязычные песни и почти четыре года великой войны не выступал в Украине

Украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в начале полномасштабного вторжения и недавно раскрывший, при каком условии выступит на родине, со сцены Германии призвал украинцев… простить россиянам все преступления. Мол, они тоже простят, но за что именно не уточнил.

Что следует знать

Олег Винник во время концерта в Германии сказал, что украинцы должны простить россиянам все преступления

Певец заявил, что "кайфово любить друг друга"

После этого артист исполнял русскоязычные песни

Об этом сообщил пользователь Фейсбука Алексей Голобуцкий. "Я знаю, что тяжело, я знаю, что больно, но должны простить друг другу, это кайфово любить друг друга. Дай Бог нам мира", — заявил Винник.

Похоже, для Винника любовь — то, что закрывает военные преступления, снимает ответственность, стирает Бучу, Мариуполь и тысячи имен. После этого Винник пел свои русскоязычные и песни. Также, по словам автора поста, артист пел на немецком.

Напомним, что Олег Винник уехал из Украины 26 февраля 2022 года. После этого он ни разу не приезжал в Украину с концертами. Его бывший продюсер Горбенко заявлял, что пересек границу певец в машине "под пледиком", но сам артист это возразил и сказал, что выехал совершенно законно.

Олег Винник

Артист также несколько преувеличивал и с количеством людей, которых он "вывез за границу" — оказалось, что это были его жена, жена и дочь Горбенко, его теща и их кошки и собаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший продюсер Винника раскрыл причины неадекватного поведения беглого певца. Вадим Лисица утверждает, что Винник принимал наркотики.