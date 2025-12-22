Был "патриотом", а теперь решил простить россиян? Винник на концерте сделал странное заявление (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певец продолжает исполнять русскоязычные песни и почти четыре года великой войны не выступал в Украине
Украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в начале полномасштабного вторжения и недавно раскрывший, при каком условии выступит на родине, со сцены Германии призвал украинцев… простить россиянам все преступления. Мол, они тоже простят, но за что именно не уточнил.
Что следует знать
- Олег Винник во время концерта в Германии сказал, что украинцы должны простить россиянам все преступления
- Певец заявил, что "кайфово любить друг друга"
- После этого артист исполнял русскоязычные песни
Об этом сообщил пользователь Фейсбука Алексей Голобуцкий. "Я знаю, что тяжело, я знаю, что больно, но должны простить друг другу, это кайфово любить друг друга. Дай Бог нам мира", — заявил Винник.
Похоже, для Винника любовь — то, что закрывает военные преступления, снимает ответственность, стирает Бучу, Мариуполь и тысячи имен. После этого Винник пел свои русскоязычные и песни. Также, по словам автора поста, артист пел на немецком.
Напомним, что Олег Винник уехал из Украины 26 февраля 2022 года. После этого он ни разу не приезжал в Украину с концертами. Его бывший продюсер Горбенко заявлял, что пересек границу певец в машине "под пледиком", но сам артист это возразил и сказал, что выехал совершенно законно.
Артист также несколько преувеличивал и с количеством людей, которых он "вывез за границу" — оказалось, что это были его жена, жена и дочь Горбенко, его теща и их кошки и собаки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший продюсер Винника раскрыл причины неадекватного поведения беглого певца. Вадим Лисица утверждает, что Винник принимал наркотики.