Був "патріотом", а тепер вирішив пробачити росіян? Винник на концерті зробив дивну заяву (відео)

Співак продовжує виконувати російськомовні пісні і за майже чотири роки великої війни не виступав в Україні

Український співак Олег Винник, який втік з України на початку повномасштабного вторгнення і нещодавно розкрив, за якої умови виступить на батьківщині, зі сцени Німеччини закликав українців… простити росіянам усі злочини. Мовляв, вони теж простять, але за що саме — не уточнив.

Що варто знати

Олег Винник під час концерту в Німеччині сказав, що українці повинні пробачити росіянам усі злочини

Співак заявив, що "кайфово любити один одного"

Після цього артист виконував російськомовні пісні

Про це повідомив користувач Фейсбук Олексій Голобуцький. "Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному, це кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру", — заявив Винник.

Схоже, для Винника любов — це те, що закриває воєнні злочини, знімає відповідальність, стирає Бучу, Маріуполь і тисячі імен. Після цього Винник співав свої російськомовні та пісні. Також, за словами автора допису, артист співав німецькою.

Нагадаємо, що Олег Винник виїхав з України 26 лютого 2022 року. Після цього він жодного разу не приїжджав до України з концертами. Його колишній продюсер Горбенко заявляв, що перетнув кордон співак в машині "під пледиком", але сам артист це заперечив і сказав, що виїхав абсолютно законно.

Олег Винник

Артист також дещо перебільшував і з кількістю людей, яких він "вивіз за кордон" — виявилося, що це були лише його дружина, дружина і донька Горбенка, його теща і їхні коти і собаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній продюсер Винника розкрив причини неадекватної поведінки співака-втікача. Вадим Лисиця стверджує, що Винник приймав наркотики.