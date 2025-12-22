Був "патріотом", а тепер вирішив пробачити росіян? Винник на концерті зробив дивну заяву (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співак продовжує виконувати російськомовні пісні і за майже чотири роки великої війни не виступав в Україні
Український співак Олег Винник, який втік з України на початку повномасштабного вторгнення і нещодавно розкрив, за якої умови виступить на батьківщині, зі сцени Німеччини закликав українців… простити росіянам усі злочини. Мовляв, вони теж простять, але за що саме — не уточнив.
Що варто знати
- Олег Винник під час концерту в Німеччині сказав, що українці повинні пробачити росіянам усі злочини
- Співак заявив, що "кайфово любити один одного"
- Після цього артист виконував російськомовні пісні
Про це повідомив користувач Фейсбук Олексій Голобуцький. "Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному, це кайфово любити один одного. Дай Боже нам миру", — заявив Винник.
Схоже, для Винника любов — це те, що закриває воєнні злочини, знімає відповідальність, стирає Бучу, Маріуполь і тисячі імен. Після цього Винник співав свої російськомовні та пісні. Також, за словами автора допису, артист співав німецькою.
Нагадаємо, що Олег Винник виїхав з України 26 лютого 2022 року. Після цього він жодного разу не приїжджав до України з концертами. Його колишній продюсер Горбенко заявляв, що перетнув кордон співак в машині "під пледиком", але сам артист це заперечив і сказав, що виїхав абсолютно законно.
Артист також дещо перебільшував і з кількістю людей, яких він "вивіз за кордон" — виявилося, що це були лише його дружина, дружина і донька Горбенка, його теща і їхні коти і собаки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній продюсер Винника розкрив причини неадекватної поведінки співака-втікача. Вадим Лисиця стверджує, що Винник приймав наркотики.