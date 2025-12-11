Не "під пледиком"? Винник розкрив, як законно зміг виїхати з воюючої України

Артист розповів, яку шалену кількість людей він вивіз з України в перші дні великої війни

Популярний український співак Олег Винник, який втік з України в перші дні повномасштабного вторгнення і нещодавно став зіркою соцмереж, вперше за два роки дав велике інтерв'ю. Цього разу артист розповів, скільком людям він допоміг виїхати з України і тепер сказав, що покинув країну 27-го лютого, а не 26-го, як заявляв раніше.

Що варто знати

Олег Винник записав інтерв'ю разом із дружиною — співачкою Таюне, де розповів, кого він вивіз з України у перші дні великої війни

Слова свого експродюсера Горбенка про те, що він виїхав у машині "під пледом у машині", співак повністю заперечив

Винник наголосив, що вивозив людей з України і надав їм житло у Німеччині

За словами дружини артиста в інтерв'ю для РБК-Україна, Олег Винник не вийшов на зв'язок із фанами і не засудив дії РФ на території України, бо був зайняти набагато важливішим — вивезенням людей із Києва. Проте йшлося про нього та сім'ю його продюсера.

"Це була я, це була дружина Олександра (ред.- Горбенка), це була теща, це були собаки, це були коти. Це була ціла машина забита", — заявила Таюне

Олег Винник і Таюне

Водночас співак заявив, що він не міг перетнути кордон "під пледиком", адже кожна машина повинна пройти перевірку. Таюне також навела аргумент про те, що Горбенко звинувачував зіркове подружжя в тому, що вони набрали з собою багато речей, коли виїжджали з Києва.

"Спочатку писали, що "набрали стільки шмаття, що їм (сім'ї Горбенка — ред.) не було де сісти". І тут Олег лежить. Де лежить, якщо ми шмаття вже набрали?" — емоційно висловилася дружина Винника

Також виправданням проти факту виїзду Винника "під пледиком" Таюне назвала те, що люди, які перетинали з ними кордон, високі, тому артистові просто не було б місця, щоб лягти під ковдру в машині.

"Теща висока, дочка, вона також десь метр сімдесят. Ну височенькі, всі височенькі, Ніно теж вона висока. Як Олега туди всунути? Де його всунути, покласти і накрити? Ще й собаки, коти і клітки оці всі і валізи", — повідомила Таюне

Сам Винник повідомив, що виїхав з України абсолютно легально. За словами артиста, він є резидентом Німеччини вже 25 років.

Олег Винник та Олександр Горбенко

Нагадаємо, що колишній продюсер Винника Олександр Горбенко публічно розповів про обставини виїзду артиста з України. За його словами, співак перетнув кордон в автомобілі, накриваючись пледом, оскільки там були чоловіки призовного віку, яких натовп хотів зупинити. За кермом авто була його дружина Таюне (справжнє ім'я — Таїсія Сватко). Ніна Горбенко підтвердила ці слова, додавши, що Винник брехав про дату виїзду.

Також Горбенко заявив, що "повелитель вовчиць" перебільшував про масштаби людей, яких він "евакуював", а його родина опинилася на вулиці у Німеччині, бо була вимушено покинути житло, яке їм надав Олег.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дружина Винника сильно змінилася після втечі з України. Таюне зараз не впізнати.