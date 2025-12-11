Таюне не впізнати! "Таємна" дружина Олега Винника кардинально змінилася після втечі з України

Багато українців запам’ятали Таїсію яскравою вокалісткою

Відома співачка Таїсія Сватко, дружина виконавця Олега Винника, який втік з України, змінилася до невпізнанності.

Що потрібно знати:

Олег Винник дав перше за два роки інтерв’ю разом із дружиною Таюне

Співак довго приховував шлюб, щоб зберегти імідж "самотнього серцеїда"

У пари є син Юліан, який живе в Німеччині та навчається в університеті

У четвер, 11 грудня, на YouTube-каналі видання "РБК Україна" вийшло перше інтерв’ю Олега Винника за два роки — з Берліна. До розмови з українською журналісткою Юлією Гаюк приєдналася й дружина артиста, відома під сценічним псевдонімом Таюне. Варто зазначити, що співак довгий час приховував офіційні стосунки з дружиною, щоб не втратити репутацію "володаря вовчиць" та самотнього серцеїда.

В Україні Таюне завжди була помітна яскравим макіяжем, сценічними вбраннями та пишними зачісками, проте на інтерв’ю вона постала у зовсім іншому образі — у шкіряних штанях, теплій білій кофті та зі схованим у кепці волоссям.

Таїсія Сватко – тоді і зараз

Нагадаємо, що Таїсія Сватко народилася 4 січня 1974 року у місті Сміла Черкаської області. Музичну освіту вона здобула у Канівському училищі культури та мистецтв, а невдовзі після цього співачка почала працювати бек-вокалісткою у чоловіка, який стрімко набирав популярності в Україні.

У пари є єдиний син, якого звати Юліан. Відомо, що хлопець проживає в Німеччині та навчається в університеті, а також захоплюється плаванням. Знайти Юліана у соцмережах практично неможливо, а сам Винник ретельно оберігає особисте життя свого сина.

Таюне із сином від Олега Винника, архівне фото

