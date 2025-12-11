Таюне не узнать! "Тайная" жена Олега Винника кардинально изменилась после бегства из Украины

Многие украинцы запомнили Таисию яркой вокалисткой

Известная певица Таисия Сватко, супруга сбежавшего из Украины исполнителя Олега Винника, изменилась до неузнаваемости.

Что нужно знать:

Олег Винник дал первое за два года интервью вместе с женой Таюне

Певец долго скрывал брак, чтобы сохранить имидж "одинокого сердцееда"

У пары есть сын Юлиан, который живет в Германии и учится в университете

В четверг, 11 декабря, на YouTube-канале издания "РБК Украина" вышло первое интервью Олега Винника за два года — из Берлина. К разговору с украинской журналисткой Юлией Гаюк присоединилась и жена артиста, известная под сценическим псевдонимом Таюне. Стоит отметить, что певец долгое время скрывал официальные отношения с женой, чтобы не потерять репутацию "повелителя волчиц" и одинокого сердцееда.

В Украине Таюне всегда была заметна ярким макияжем, сценическими нарядами и пышными прическами, однако на интервью она предстала в совершенно другом образе — в кожаных штанах, теплой белой кофте и со спрятанными в кепке волосами.

Таисия Сватко - тогда и сейчас

Напомним, что Таисия Сватко родилась 4 января 1974 года в городе Смела Черкасской области. Музыкальное образование она получила в Каневском училище культуры и искусств, а вскоре после этого певица начала работать бэк-вокалисткой у стремительно набирающего популярность в Украине мужа.

У пары есть единственный сын, которого зовут Юлиан. Известно, что парень проживает в Германии и учится в университете, а также увлекается плаванием. Найти Юлиана в соцсетях практически невозможно, а сам Винник тщательно оберегает личную жизнь своего сына.

Таюне с сыном от Олега Винника, архивное фото

