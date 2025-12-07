Была его музой 22 года: что известно о жене и детях солиста группы ADAM Клименко

Семья до последнего верила в выздоровление Михаила и молилась о нем

Сегодня, 7 декабря, стало известно о смерти солиста группы ADAM Михаила Клименко. Последние несколько недель своей жизни 38-летний певец провел в коме из-за туберкулезного менингита. У него остались жена, которая была участницей коллектива, а также двое детей.

Что известно о жене Михаила Клименко

Избранницу Михаила и солистку группы ADAM артиста зовут Саша Норовая. Они были в браке 16 лет, а знакомые – 22. Впервые, по словам артсита, они увиделись в Киевской академии эстрадного и циркового искусств. Тогда он учился на вокале, а она – на хореографии. Влюбился будущий артист в девушку из-за ее таланта и красоты.

Михаил Клименко и его жена Саша Норова в молодости

Сделал предложение Михаил Александре в День влюбленных во время ее выступления. Через полгода пара поженилась, а еще через год у них родился первенец — сын Марк. Со временем на свет появилась и дочь.

"Нам нравится быть везде вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг за другом. Мы пишем песни, можем скитаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", — рассказывал Михаил Клименко в интервью "Люкс ФМ".

Михаил Клименко с женой Сашей

Группа ADAM пара была основана в 2014 году. Как сообщал Михаил, они с женой создали этот коллектив "как синергию их талантов". Александра — талантливая актриса и танцовщица, а он — певец. Она всегда была музой для Михаила.

Среди самых популярных песен группы — "Повільно", "Ау ау", "Тільки для нас", "Щаслива". К слову, некоторые клипы супруги снимали прямо у себя дома на айфоны, ведь считали творчество своим хобби.

Что известно о детях Михаила Клименко

Михаил и Саша – родители 15-летнего Марка и 11-летней девочки. Однако в сети нет информации о том, как зовут дочь артистов. В интервью "Ты Киев" Норова делилась, что их дети талантливы, но они с мужем ничего не навязывают им. Дети посещают кружки, но не ходят в музыкальную школу.

Михаил Клименко и Саша Норова

В ноябре 2025 года, когда стало известно о болезни Михаила, Саша публично поздравила Марка с днем рождения: парню исполнилось 15 лет. Артистка опубликовала трогательное фото с сыном и подписью: " Мишенька, у нашего Марка сегодня день рождения, 15 лет. Мы загадали желание только одно — ты нам нужен".

Жена и сын Михаила Клименко. Фото: instagram.com/sasha_norova/

Что известно о болезни Михаила Клименко

В ноябре 2025 стало известно, что Михаил Клименко тяжело заболел — ему диагностировали туберкулезный менингит. После операции и реанимации певец впал в кому. Семья сообщила, что лечение очень дорогостоящее — примерно 25 000 гривен в день. Жена призвала всех молиться о Михаиле и верила, что они еще поцелуются. К сожалению, сердце певца перестало биться сегодня…

Михаил Клименко и Саша Норова. Фото: https://www.instagram.com/sasha_norova/

