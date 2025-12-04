Фронтмен "Антител" официально обратился в суд за разводом и сделал публичное заявление (фото, видео)

Известно имя адвоката 38-летнего артиста

Украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подал в суд заявление о разводе с певицей Еленой Тополей (Alyosha). Супруги прожили в браке 12 лет.

Что нужно знать:

Тарас Тополя официально инициировал развод с Еленой Тополей через Подольский райсуд Киева

Иск зарегистрировали 3 декабря, состав судей определен, но дата заседания не объявлена

Артист впервые опроверг предположение о пиаре на фоне выхода новой песни

Исполнитель подал в Подольский районный суд Киева заявление о расторжении брака с украинской певицей, матерью троих детей Еленой Тополей (в девичестве Кучер). Дело зарегистрировали 3 декабря под номером 758/19398/25, о чем сообщает сайт "Судова влада України".

Певец подал иск после того, как он и его жена объявили о расставании спустя более 10 лет брака. Интересы артиста по делу представляет адвокат Елена Лукьянец. К моменту публикации уже определен состав судей, однако дату заседания пока не сообщают.

Публичное заявление Тараса Тополи

Того же 3 декабря Тополя впервые после объявления о разводе с Еленой публично прокомментировал свое решение в эфире "Наше радио" во время презентации новой песни группы "Антитела" — "Відколи". Певец отреагировал на слухи, что их заявление о разводе — только пиар и способ привлечь внимание к новой композиции.

Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться – это невозможно Тарас Тополя

На днях блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал вероятную причину развода звездных супругов. По его словам, Елена Тополя якобы постоянно изменяла Тарасу.