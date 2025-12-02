Долговой кошмар украинских звезд. Как Козловский выплатил миллионы и сколько Соловий должна Вакарчуку

Долг погашался даже за счет военной зарплаты артиста

В украинском шоу-бизнесе финансовые обязательства между артистами и их продюсерами редко становятся достоянием общественности. Лишь два случая вызвали широкий резонанс: судебный спор Виталия Козловского с Игорем Кондратюком и мирное обязательство Кристины Соловий перед Святославом Вакарчуком.

Что нужно знать:

Козловский более 10 лет судился с Игорем Кондратюком из-за исполнения старых хитов

Соловий признала, что остается должна лидеру "Океана Эльзы" почти 30 тысяч долларов

Годы судов и полное погашение долга

После 9 лет успешного сотрудничества Виталий Козловский в 2012 году разорвал контракт с продюсером Игорем Кондратюком и решил начать сольную карьеру самостоятельно. Камнем преткновения стали права на песни, записанные в период их совместной работы. По условиям контракта, после ухода артист не имел права исполнять эти композиции без разрешения правообладателя (то есть Кондратюка).

Козловский продолжил исполнять старые хиты на своих концертах, что привело к многочисленным судебным искам со стороны Кондратюка. Суды постановили взыскать с певца компенсацию за нарушение авторских прав.

Суды длились более 10 лет. Козловский неоднократно заявлял, что сумма долга непомерна и что он не считает себя виноватым. Кондратюк настаивал на исполнении закона, при этом общая сумма долга вместе с пеней и судебными издержками достигла примерно 2 миллионов гривен.

Фото: Viva

После мобилизации певца в ряды ВСУ стало известно, что часть его военной зарплаты автоматически списывается на погашение долга перед бывшим продюсером. Уже в мае 2025 года Кондратюк и Козловский публично подтвердили, что вся сумма долга была выплачена и конфликт официально исчерпан.

Почти 30 тысяч долларов по договоренности

Кристина Соловий попала под крыло Святослава Вакарчука после участия в шоу "Голос страны" в 2013 году. Лидер группы "Океан Эльзы" стал ее продюсером и предложил уникальные условия сотрудничества: он инвестировал в запись первого альбома и клипов, но без подписания "рабского" контракта, который связывал бы певицу на долгие годы. Певица озвучила точную сумму, которую должна Вакарчуку — 27 тысяч долларов.

1 декабря 2025 года Соловий дала комментарий Люкс ФМ, заявив, что этот долг до сих пор не выплачен. Она подчеркнула, что благодарна продюсеру за его вклад и намерена вернуть деньги.

Неважно, простил он мне или нет этот долг. Я настроена его отдать, потому что это справедливо так, как это было согласно договоренностям Кристина Соловий

