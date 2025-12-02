Укр

Долговой кошмар украинских звезд. Как Козловский выплатил миллионы и сколько Соловий должна Вакарчуку

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Долги Виталия Козловского и Кристины Соловий
Долги Виталия Козловского и Кристины Соловий. Фото Коллаж "Телеграфа"

Долг погашался даже за счет военной зарплаты артиста

В украинском шоу-бизнесе финансовые обязательства между артистами и их продюсерами редко становятся достоянием общественности. Лишь два случая вызвали широкий резонанс: судебный спор Виталия Козловского с Игорем Кондратюком и мирное обязательство Кристины Соловий перед Святославом Вакарчуком.

Что нужно знать:

  • Козловский более 10 лет судился с Игорем Кондратюком из-за исполнения старых хитов
  • Соловий признала, что остается должна лидеру "Океана Эльзы" почти 30 тысяч долларов

Годы судов и полное погашение долга

После 9 лет успешного сотрудничества Виталий Козловский в 2012 году разорвал контракт с продюсером Игорем Кондратюком и решил начать сольную карьеру самостоятельно. Камнем преткновения стали права на песни, записанные в период их совместной работы. По условиям контракта, после ухода артист не имел права исполнять эти композиции без разрешения правообладателя (то есть Кондратюка).

Игорь Кондратюк Виталий Козловский
Фото: tsn.ua

Козловский продолжил исполнять старые хиты на своих концертах, что привело к многочисленным судебным искам со стороны Кондратюка. Суды постановили взыскать с певца компенсацию за нарушение авторских прав.

Суды длились более 10 лет. Козловский неоднократно заявлял, что сумма долга непомерна и что он не считает себя виноватым. Кондратюк настаивал на исполнении закона, при этом общая сумма долга вместе с пеней и судебными издержками достигла примерно 2 миллионов гривен.

Кондратюк Козловский
Фото: Viva

После мобилизации певца в ряды ВСУ стало известно, что часть его военной зарплаты автоматически списывается на погашение долга перед бывшим продюсером. Уже в мае 2025 года Кондратюк и Козловский публично подтвердили, что вся сумма долга была выплачена и конфликт официально исчерпан.

Игорь Кондратюк Виталий Козловский

Почти 30 тысяч долларов по договоренности

Кристина Соловий попала под крыло Святослава Вакарчука после участия в шоу "Голос страны" в 2013 году. Лидер группы "Океан Эльзы" стал ее продюсером и предложил уникальные условия сотрудничества: он инвестировал в запись первого альбома и клипов, но без подписания "рабского" контракта, который связывал бы певицу на долгие годы. Певица озвучила точную сумму, которую должна Вакарчуку — 27 тысяч долларов.

Святослав Вакарчук Кристина Соловий
Фото: instagram.com/soloviyka

1 декабря 2025 года Соловий дала комментарий Люкс ФМ, заявив, что этот долг до сих пор не выплачен. Она подчеркнула, что благодарна продюсеру за его вклад и намерена вернуть деньги.

Неважно, простил он мне или нет этот долг. Я настроена его отдать, потому что это справедливо так, как это было согласно договоренностям

Кристина Соловий

Кристина Соловий Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, что Игорь Кондратюк дал свежее интервью в проекта "Слава+". Украинский продюсер рассказал, с кем из артистов продолжает дружить и общаться.

Теги:
#Долг #Святослав Вакарчук #Виталий Козловский #Игорь Кондратюк #Кристина Соловий