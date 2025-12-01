У Могилевской "дурь", а Дзидзьо всегда можно написать: Кондратюк признался, с кем из шоу-бизнеса он дружит

Телеведущий пытался связаться с Дашей Астафьевой, но не получил ответа от ее менеджера

Известный украинский продюсер и бывший ведущий легендарного шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк, который рассказал, что думает о Козловском, признался, что давно не общался с Натальей Могилевской — его коллегой по шоу "Шанс". Однако по словам шоумена, он в любой момент может написать Михаилу Фоме.

Также в списке тех, кто точно ответит шоумену, Андрей Хлывнюк и Александр Пономарев. Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью Славе Демину.

В то же время, телеведущий отметил, что ни с кем из шоу-бизнеса он не дружит. Даже с Натальей Могилевской, которая была его соведущей в шоу "Шанс" в 2000-х. Кондратюк отметил, что тогда у нее была "дурь", но сейчас он с певицей не общается и даже не следит за ней. Однако если бы артистка пригласила его на свой концерт, он согласился бы.

"Когда она была в "Шансе", у нее была такая творческая дурь. В смысле "дурь" — от слова дурачиться, творить, делать удивительные вещи. Она была немного неуправляемой, она была в таком статусе, что стала суперпопулярной и понимала, что ей нужно что-то такое, чтобы подорвало этот мир, как минимум, украинского шоубизнеса", — признался телеведущий

Игорь Кондратюк и певец DZIDZIO во время съемок шоу "Украина имеет талант"

Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин

К слову Кондратюк признался, что недавно писал менеджеру Даши Астафьевой и так и не получил ответ. Он хотел попросить певицу записать поздравления с днем рождения для военного.

