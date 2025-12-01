"Сидели за одним столом". Кондратюк рассказал о своих связях с Порошенко и Зеленским (видео)

Больше с президентом Украины шоумен не общался

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк рассказал, что его связывает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и действующим лидером страны Владимиром Зеленским.

В новом интервью "Слава+" с журналистом и блогером Славой Деминым 63-летний шоумен поделился, что встречался с нардепом и руководителем партии "Европейская солидарность" всего трижды, и было это только на сцене перед зрителями во время публичных мероприятий.

Встречи с Порошенко

Мы награждали. Я, типа, как селебрити, а он вышел как меценат... А второй раз, когда открывались первые "Игры Несокрушимых". Это было на Крещатике, канал СТБ снимал. Он был там президентом Украины. А еще была одна встреча на ивенте, так я там пожал ему руку Игорь Кондратюк

По словам продюсера, он ни разу не общался с Порошенко — в отличие от нынешнего президента Зеленского, когда тот был руководителем развлекательного проекта "Квартал 95". Встречались тогдашние коллеги дважды.

Как общался с Зеленским

Однажды я виделся на номинации "Телетриумф". Я получил награду и пошел на интервью, а там был как раз "Квартал". Это была одна из первых их наград. Мы там поздоровались и разошлись Игорь Кондратюк

Еще раз телеведущий виделся с Зеленским перед запуском танцевального проекта "Майданс" (2011), производимого "Кварталом" по заказу телеканала "Интер". По словам Кондратюка, организаторы хотели видеть его в качестве продюсера шоу. Однако не сошлось.

Были предварительные переговоры… Сначала я общался с одним из Шефиров (братья Сергей и Борис Шефиры – руководители и авторы Студии "Квартал 95" – ред.), а затем подошел Зеленский. И мы сидели за столом в их офисе на Оболони. Я им рассказывал свое видение того, как лучше… После этого мне не перезвонили. Мне немножко было безразлично. Больше я с ним не общался Игорь Кондратюк

Напомним, что летом 2025 года Кондратюк возродил свою легендарную песенную программу. "Караоке на Майдане" состоялось во Львове, Киеве и Днепре.