Был на войне и "собирал" на психиатра Безуглой. Что известно о лидере "Антител" Тарасе Тополе

Служил парамедиком и снимал клип на передовой

Украинский артист Тарас Тополя является вокалистом популярной музыкальной группы "Антитела". Он был в браке с певицей Alyosha и не так давно конфликтовал со скандальным народным депутатом.

Что нужно знать:

Тарас Тополя родился в Киеве, а его группа стала известна после участия в "Шансе"

Певец — отец троих детей от исполнительницы Елены Тополи

В 2022 году он вместе с группой пошел на фронт и работал парамедиком

В 2025 году певец оказался в публичном конфликте с нардепом

Путь к успеху

Исполнитель родился 21 июня 1987 года в Киеве. Окончил столичную гимназию № 48, а позже — академию НАВД, получив диплом юриста. Является лидером рок-коллектива "Антитела", который обрел популярность после участия в проекте "Шанс".

Тарас Тополя в юности. Фото: instagram.com/tarastopolia

В 2014 году вместе с друзьями Тополя начал волонтерскую деятельность и основал благотворительные фонды "Антитела" и "Свободные ЮА". Ранее певец в качестве молодежного посла представлял UNICEF в Украине.

Тарас Тополя и группа "Антитела". Фото: instagram.com/tarastopolia

Семья

В 2013 году Тарас женился на известной певице Елене Кучер, которая ранее выступала под сценическим псевдонимом Alyosha. В этом браке появилось трое детей — сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария. 1 декабря 2025 года супруги заявили о разводе.

Тарас и Елена Тополя воспитывают троих детей. Фото: instagram.com/tarastopolia

Служба в ВСУ

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Тополя вместе с другими музыкантами группы "Антитела" присоединился к Территориальной обороне ВСУ, а семью в целях безопасности отправил в США к родственникам.

Тарас Тополя на передовой. Фото: instagram.com/tarastopolia

В течение почти семи месяцев певец работал парамедиком, в том числе на Харьковщине. Находясь на передовой, музыканты выкладывали в сеть кадры со службы и даже сняли клип под названием "Фортеця Бахмут".

Кроме того, "Антитела" тогда представили мощный трек совместно с британской звездой Эдом Шираном, который поддержал украинский народ после полномасштабного вторжения России.

Сейчас Тополя и участники "Антител" выведены с линии боевых действий, однако они могут вернуться на передовую по приказу главнокомандующего ВСУ в любой момент.

Тополя вместе с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фото: instagram.com/tarastopolia

Конфликт с Безуглой

Фронтмен украинской группы "Антитела" в результате атаки россиян на Киев 23 июня 2025 года остался без квартиры. Тогда нардеп Марьяна Безуглая публично "наехала" на певца, назвав это "кармой" за якобы фейковую службу во время войны. После этого артист заявил о сборе средств депутату на лечение у психиатра. В августе Тарас поделился, что обратился в суд из-за оскорбительных заявлений Безуглой.

Тарас Тополя и Марьяна Безуглая. Фото: unian.ua

Где сейчас Тарас Тополя

Группа "Антитела", как и сам ее солист, активно помогает армии: устраивает концерты для военнослужащих, участвует в волонтерских проектах как в Украине, так и за границей. Его фонды оказывают поддержку гражданским и военным во время войны.

Ранее певец рассказал, какой должна быть победа Украины в войне с Россией. По словам Тополи, угроза с соседней страны никуда не денется.