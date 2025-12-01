Как сейчас выглядят дети Тараса и Елены Тополи, которые разводятся спустя 12 лет брака (фото)

Певица с детьми в начале полномасштабной войны была вне Украины

Украинские артисты Тарас и Елена Тополя, которые заявили о разводе спустя 12 лет брака, воспитывают троих несовершеннолетних детей.

Что нужно знать:

Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Рому, 10-летнего Марка и 5-летнюю Марию

Елена с детьми временно жила за границей после начала войны и вернулась в Украину в 2023 году

Артисты после развода намерены сохранять партнерские отношения ради воспитания детей

Фронтмен украинской группы "Антитела" и певица Елена Кучер (в девичестве) поженились в 2013-м. В том же году у пары появился первенец — сын, которого супруги назвали Романом. Сейчас мальчику 12 лет, он школьник.

Марк Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

27 ноября исполнилось 10 лет среднему ребенку пары — Марку Тополе. Братья учатся вместе в одной из киевских школ.

Тарас Тополя с сыном Марком. Фото: instagram.com/tarastopolia

Также у пары в 2020 году родилась дочь Мария. Сейчас девочке пять лет, поэтому она пока в садике.

После начала полномасштабной войны Елена Тополя с детьми какое-то время жила вне Украины: певица, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, переехала сначала на запад Украины, а затем — в США. В сентябре 2023 года они вернулись на родину в Украину.

Тарас и Елена Тополя — развод

В понедельник, 1 декабря, стало известно, что Тарас и Елена Тополя официально объявили о разводе после 12 лет брака. Они подчеркнули, что решение принято вдумчиво — с "взаимной благодарностью за все, что прошло" и с ответственностью перед их общими детьми. Несмотря на расставание как супругов, пара намерена сохранять партнерские отношения ради воспитания детей.

С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянным трудом над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей Тарас и Елена Тополя

Напомним, что в июне 2025 года квартиру супругов разнесла российская ракета. Это случилось во время очередной вражеской атаки на Киев.