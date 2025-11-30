Пикантные фото старшей дочери и повзрослевшие "младшие". Как сейчас выглядят дети Оли Фреймут и где они

Злата известна в соцсетях своими провокационными образами

Известная журналистка и ведущая Ольга Фреймут является многодетной мамой. 43-летняя звезда живет сейчас не в Украине, как и все ее повзрослевшие дети.

Что нужно знать:

Старшая дочь Ольги Фреймут ведет самостоятельную жизнь в США и активно делится откровенными фото в соцсетях

У телеведущей есть двое младших детей от мужа Владимира Локотко

Во время полномасштабной войны супруги живут в Британии

Первенец от британца

Свою старшую дочь Злату Фреймут родила 17 февраля 2006 года в Лондоне от британского бизнесмена Нила Митчелла. Вскоре пара рассталась и ведущая вернулась с дочерью в Киев. Злата посещала Печерскую международную школу, обучение в которой обходилось звездной маме от 24 тысяч долларов в год. С сентября 2021 года девочка училась в американской школе и в 2024 году получила аттестат.

Пока Фреймут учит своих поклонников этикету и правилам поведения в обществе, ее старшая дочь демонстрирует в соцсетях откровенные снимки в провокационных нарядах — она отдает предпочтение смелым фасонам и свободным силуэтам.

Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlatamitchellll Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlatamitchellll

19-летняя девушка уже давно ведет самостоятельную жизнь и продолжает жить за океаном. В сентябре 2025 года в своем блоге в Инстаграме Злата написала, что пока видит свою жизнь в США, но с удовольствием посещает родную Украину дважды в год.

Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться. Это просто самое ценное чувство в моей жизни. Мне необходимо быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в год, чтобы чувствовать себя полноценно. Я никогда не планировала и не хотела таких далеких перерывов от дома в своей жизни Злата Митчелл

Дети от гендиректора "Нового канала"

В 2015 году украинская телеведущая начала отношения с генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко. Он — уроженец Казахстана, но долгое время имел российский паспорт. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м — дочь Евдокия. Весной того же года Ольга и Владимир сыграли свадьбу.

Вместе с отцом и матерью Валерий и Евдокия сейчас живут в Лондоне. В соцсетях Фреймут изредка делиться фото своих повзрослевших детей, к примеру, 29 ноября ведущая показала своего младшего сына.

Мой маленький панич шутливо назвала Фреймут своего сына Валерия

