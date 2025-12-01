Як зараз виглядають діти Тараса і Олени Тополі, які розлучаються через 12 років шлюбу (фото)

Співачка з дітьми на початку повномасштабної війни була поза Україною

Українські артисти Тарас та Олена Тополя, які заявили про розлучення через 12 років шлюбу, виховують трьох неповнолітніх дітей.

Пара виховує трьох дітей: 12-річного Рому, 10-річного Марка і 5-річну Марію

Олена з дітьми тимчасово жила за кордоном після початку війни та повернулася до України у 2023 році

Артисти після розлучення мають намір зберігати партнерські стосунки заради виховання дітей

Фронтмен українського гурту "Антитіла" та співачка Олена Кучер (у дівоцтві) одружилися 2013-го. Того ж року у пари з’явився первісток — син, якого подружжя назвало Романом. Нині хлопчику 12 років, він школяр.

Марк Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

27 листопада виповнилося 10 років середній дитині пари — Марку Тополі. Брати навчаються разом в одній із київських шкіл.

Тарас Тополя із сином Марком. Фото: instagram.com/tarastopolia

Також у пари 2020 року народилася донька Марія. Нині дівчинці п’ять років, тому вона поки що у садочку.

Після початку повномасштабної війни Олена Тополя з дітьми якийсь час жила поза Україною: співачка, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, переїхала спочатку на захід України, а потім — до США. У вересні 2023 року вони повернулися на батьківщину до України.

Тарас і Олена Тополя — розлучення

У понеділок, 1 грудня, стало відомо, що Тарас та Олена Тополя офіційно оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Вони наголосили, що рішення прийняте вдумливо — із "взаємною подякою за все, що минуло" та з відповідальністю перед їхніми спільними дітьми. Попри розставання як подружжя, пара має намір зберігати партнерські стосунки заради виховання дітей.

З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків Тарас та Олена Тополя

Нагадаємо, що у червні 2025 року квартиру подружжя рознесла російська ракета. Це сталося під час чергової ворожої атаки на Київ.