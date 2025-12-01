Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса разводится

Известные артисты прожили в браке 12 лет

Украинская певица Елена Тополя разводиться с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после более чем 10 лет брака.

Что нужно знать:

Елена и Тарас Тополя официально заявили о решении расстаться спустя 12 лет брака

Они уже договорились обо всех вопросах, связанных с имуществом и детьми

Последние годы семья жила раздельно: Елена была с детьми в США, Тарас — на военной службе

39-летняя исполнительница и 38-летний музыкант сделали совместное заявление в социальных сетях. Елена сообщила в Инстаграме, что это было взвешенное решение, основанное на взаимном уважении и ответственности за троих детей. Напомним, что супруги воспитывают двух сыновей Марка и Романа, а также дочь Марию.

С ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры по воспитанию детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянным трудом над тем, чтобы они и дальше получали максимальное внимание, должное воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей Тарас и Елена Тополя

Пара подчеркнула, что все имущественные вопросы и нюансы дальнейшего финансового обеспечения детей они урегулировали заранее, действуя достойно и справедливо друг к другу и детям. Пара обратилась к СМИ и общественности с просьбой воздержаться от ожиданий новых заявлений и проявить понимание.

Семья артистов — что известно

В 2013 году лидер группы "Антитела" Тарас Тополя женился на певице Елене Кучер, известной тогда под псевдонимом Alyosha. С началом войны артистка отказалась от сценического имени и теперь выступает под своим настоящим именем — Елена Тополя.

У них подрастают трое детей: сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария. Роме сейчас 12 лет, Марку — 10, а младшей Маше — всего 5 лет. В начале полномасштабной войны Елена вместе с тремя детьми уехала в США. Она прожила там полтора года, но не выдержала разлуки с Украиной и в сентябре 2023-го вернулась обратно.

Супруги с детьми

Пока певица с детьми находилась за границей, Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" пошел на службу. Известно, что музыкант работал парамедиком, а сама группа несла службу в составе 130-го батальона территориальной обороны: сначала в Киевской области, а затем их перевели на Харьковщину. Сейчас Тополя и участники "Антител" выведены с линии боевых действий, однако и дальше служат в рядах ВСУ.

