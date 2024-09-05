Сегодня могло исполниться 79 лет: от чего умер Фредди Меркьюри и лучшие хиты группы Queen (фото и видео)

Своей главной женщине рок-звезда посвятил знаменитый сингл Love of My Life

Фредди Меркьюри — британский певец, композитор и музыкант, родившийся 5 сентября 1946 года на острове Занзибар (Танзания). Сегодня ему исполнилось бы 79 лет, однако жизнь артиста оборвалась в 1991 году на вершине славы. Его личность и творчество вдохновили на создание множества биографических фильмов.

В его день рождения "Телеграф" вспоминает, чем жил и чем запомнился любимец 70–80-х: участие в Queen, личные драмы и причина смерти.

Фредди Меркьюри: детство

В детстве будущую рок-звезду звали Фаррух Булсара. В 1954 году, когда ему было 8 лет, родители отправили его в Индию в школу Святого Петра, расположенную в городе Панчгани. Во время учебы Фаррух заинтересовался рок-н-роллом, а позже стал называть себя Фредди.

Увидев талант мальчика, директор школы предложил его родителям организовать для Фредди уроки игры на пианино за символическую плату. После этого маленький Фредди начал заниматься музыкой более профессионально.

Фото: Mirror

В начале 1964 года на Занзибаре произошла антифеодальная революция, в ходе которой был свергнут и изгнан султан Сеид Джамшид ибн Абдулла. Из-за политической нестабильности семья Булсара, взяв с собой только два чемодана, эмигрировала в Великобританию.

Переезд в Британию и "Queen"

Семья Булсара сначала жила у родственников, проживавших в Фелтеме, а позже приобрела собственный дом. С 18-летнего возраста Фредди уже подрабатывал, параллельно учась в политехнической школе Айлсворт в классе живописи.

Летом 1969 года 23-летний Фредди завершил обучение в Илингском колледже, получив диплом по изобразительному искусству и дизайну. Его дипломная работа была полностью посвящена творчеству гитариста Джими Хендрикса.

Фото: Getty Images

В это время музыкант уже был участником молодежных групп Smile, Ibex (позже переименована в Wreckage), Sour Milk Sea. В апреле 1970 года по инициативе Фредди Smile была переименована на Queen, а сам вокалист взял себе псевдоним "Меркьюри".

Фото: Getty Images

Группа Queen выпустила 15 студийных альбомов, 5 концертных записей и множество сборников. 18 хитов возглавляли чарты различных стран. Среди них: Don't stop me now, Bohemian Rhapsody, Somebody to love, Killer queen, Rock and Roll All Nite и другие.

Любовь и смерть Фредди Меркьюри

Личная жизнь певца окутана тайной. Около семи лет Фредди был в отношениях с Мэри Остин, но после признания музыканта в нетрадиционной ориентации пара прекратила романтическую связь. Но не дружескую.

Фото: Getty Images

Меркьюри часто говорил, что Остин была его единственным настоящим другом и гражданской женой. Исполнитель посвятил девушке несколько песен, среди которых особенно выделяется Love of My Life.

В 1986 году начали распространяться слухи, что Фредди Меркьюри страдает от СПИДа. С 1989 года он сильно похудел. Спустя время музыкант сам признал, что его анализ крови на ВИЧ оказался положительным. Через день Меркьюри скончался в возрасте 45 лет.

В 2018 году на киноэкраны вышел фильм "Богемная рапсодия", где роль Фредди Меркьюри исполнил актер Рами Малек. Фильм стал самым кассовым биографическим мюзиклом в истории.