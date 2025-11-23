У Мелании Трамп есть тайная сестра. Как она выглядит и почему избегает внимания уже 20 лет

Ее не видели на инаугурациях Трампа и даже похоронах родной матери

Супруга президента США Дональда Трампа имеет старшую сестру, о которой мало кто знает. Мелания Трамп лишь на два года младше родственницы.

Что нужно знать:

Инес Кнаус уже много лет избегает публичности

В детстве сестры были неразлучны и вместе начинали карьеру в модной индустрии

В Нью-Йорке Инес посвятила себя искусству и изредка делится семейными архивами онлайн

Первая леди США имеет родную сестру, которую зовут Инес Кнаус. Ей 57 и много лет назад она лишь изредка появлялась на страницах журналов со светской хроникой. Женщина уже более двадцати лет избегает всеобщего внимания.

Инес Кнаус с маленькой сестрой Меланией, 1970 год. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Мелания и Инес с родителями. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Никто не знает, как она выглядит, с 2005-го — года, когда Мелания выходила замуж за Дональда Трампа, Инес же была подружкой невесты. Позже она не появлялась на фотографиях ни на прощании с матерью Амалией в январе 2024 года, ни на первой и второй инаугурациях ее зятя Дональда Трампа.

Инес была подружкой невесты-сестры. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Инес Кнаус справа. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Как пишет telegrafi, Мелания и Инес были неразлучны в детстве и унаследовали любовь к моде от матери, которая работала на фабрике детской одежды в родной Словении. Они никогда не ходили по магазинам за одеждой: они создавали и шили всю одежду сами.

Её художественный талант проявился с юных лет, она без труда создавала прекрасные произведения искусства. Инес была прекрасным коммуникатором, обладала живой энергией, которая притягивала к ней людей и легко заводила друзей говорит о сестре в своих мемуарах Мелания Трамп

Сестры вместе покинули родной город Севницу и переехали в столицу Любляну, где учились в средней школе и мечтали о карьере в мире моды. Стремление добиться успеха привело их в Милан. Там Мелания сразу привлекла внимание модельных агентов и быстро получила первые предложения о работе. Ее сестре же повезло меньше: несмотря на искреннее желание стать дизайнером, ее мечта так и не осуществилась.

Мелания и Инес. Фото: telegrafi.com

Инес последовала за сестрой в США и перебралась вместе с ней в Нью-Йорк. Сейчас она живет в роскошных апартаментах на Парк-авеню, ориентировочная стоимость которых около 1,5 миллиона долларов, и посвящает себя искусству.

Инес, Мелания и глава благотворительного фонда Одри Грасс, 2005 год. Фото: Getty Images

Бывшая помощница Мелании Трамп, Стефани Уинстон-Волкофф, которая участвовала в организации первой инаугурации Трампа, вспоминала Инес как "домоседку". Несмотря на то что Инес Кнаус мало известна широкой публике, у нее, судя по всему, есть несколько аккаунтов в соцсетях. К примеру, страница в Инстаграме с ником inesknauss2018, где публикуются архивные фото семьи Кнаус, а также аккаунт в Фейсбуке.

Мелания с сыном, Трамп и Инес Кнаус

Инес с адвокатом по иммиграционным делам Майклом Уайлдсом

