У Мелании Трамп есть тайная сестра. Как она выглядит и почему избегает внимания уже 20 лет
Ее не видели на инаугурациях Трампа и даже похоронах родной матери
Супруга президента США Дональда Трампа имеет старшую сестру, о которой мало кто знает. Мелания Трамп лишь на два года младше родственницы.
Что нужно знать:
- Инес Кнаус уже много лет избегает публичности
- В детстве сестры были неразлучны и вместе начинали карьеру в модной индустрии
- В Нью-Йорке Инес посвятила себя искусству и изредка делится семейными архивами онлайн
Первая леди США имеет родную сестру, которую зовут Инес Кнаус. Ей 57 и много лет назад она лишь изредка появлялась на страницах журналов со светской хроникой. Женщина уже более двадцати лет избегает всеобщего внимания.
Никто не знает, как она выглядит, с 2005-го — года, когда Мелания выходила замуж за Дональда Трампа, Инес же была подружкой невесты. Позже она не появлялась на фотографиях ни на прощании с матерью Амалией в январе 2024 года, ни на первой и второй инаугурациях ее зятя Дональда Трампа.
Как пишет telegrafi, Мелания и Инес были неразлучны в детстве и унаследовали любовь к моде от матери, которая работала на фабрике детской одежды в родной Словении. Они никогда не ходили по магазинам за одеждой: они создавали и шили всю одежду сами.
Её художественный талант проявился с юных лет, она без труда создавала прекрасные произведения искусства. Инес была прекрасным коммуникатором, обладала живой энергией, которая притягивала к ней людей и легко заводила друзей
Сестры вместе покинули родной город Севницу и переехали в столицу Любляну, где учились в средней школе и мечтали о карьере в мире моды. Стремление добиться успеха привело их в Милан. Там Мелания сразу привлекла внимание модельных агентов и быстро получила первые предложения о работе. Ее сестре же повезло меньше: несмотря на искреннее желание стать дизайнером, ее мечта так и не осуществилась.
Инес последовала за сестрой в США и перебралась вместе с ней в Нью-Йорк. Сейчас она живет в роскошных апартаментах на Парк-авеню, ориентировочная стоимость которых около 1,5 миллиона долларов, и посвящает себя искусству.
Бывшая помощница Мелании Трамп, Стефани Уинстон-Волкофф, которая участвовала в организации первой инаугурации Трампа, вспоминала Инес как "домоседку". Несмотря на то что Инес Кнаус мало известна широкой публике, у нее, судя по всему, есть несколько аккаунтов в соцсетях. К примеру, страница в Инстаграме с ником inesknauss2018, где публикуются архивные фото семьи Кнаус, а также аккаунт в Фейсбуке.
