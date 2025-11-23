Меланія Трамп має таємну сестру. Як вона виглядає і чому уникає уваги вже 20 років

Її не бачили на інавгураціях Трампа й навіть похороні рідної матері

Дружина президента США Дональда Трампа має старшу сестру, про яку мало хто знає. Меланія Трамп лише на два роки молодша за родичку.

Перша леді США має рідну сестру, яку звати Інес Кнавс. Їй 57 і багато років тому вона лише зрідка з’являлася на сторінках журналів зі світською хронікою. Жінка вже понад двадцять років уникає загальної уваги.

Інес Кнавс із маленькою сестрою Меланією, 1970 рік. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Меланія та Інес з батьками. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Ніхто не знає, як вона виглядає, з 2005-го — року, коли Меланія виходила заміж за Дональда Трампа, Інес же була подружкою нареченої. Пізніше вона не з’являлася на фотографіях ні на прощанні з матір’ю Амалією у січні 2024 року, ні на першій та другій інавгураціях її зятя Дональда Трампа.

Інес була подружкою нареченої-сестри. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Інес Кнавс праворуч. Фото: instagram.com/inesknauss2018

Як пише telegrafi, Меланія та Інес були нерозлучні в дитинстві та успадкували любов до моди від матері, яка працювала на фабриці дитячого одягу в рідній Словенії. Вони ніколи не ходили по магазинах за одягом: вони створювали та шили весь одяг самі.

Її художній талант проявився з юних років, вона легко створювала прекрасні витвори мистецтва. Інес була прекрасним комунікатором, мала живу енергію, яка притягувала до неї людей і легко заводила друзів говорить про сестру у своїх мемуарах Меланія Трамп

Сестри разом залишили рідне місто Севницю і переїхали до столиці Любляни, де навчалися у середній школі та мріяли про кар’єру у світі моди. Прагнення досягти успіху привело їх до Мілана. Там Меланія одразу привернула увагу модельних агентів та швидко отримала перші пропозиції про роботу. Її сестрі пощастило менше: попри щире бажання стати дизайнером, її мрія так і не здійснилася.

Меланія та Інес. Фото: telegrafi.com

Інес послідувала за сестрою у США і перебралася разом із нею до Нью-Йорка. Наразі вона живе у розкішних апартаментах на Парк-авеню, орієнтовна вартість яких близько 1,5 мільйона доларів, та присвячує себе мистецтву.

Інес, Меланія та голова благодійного фонду Одрі Грасс, 2005 рік. Фото: Getty Images

Колишня помічниця Меланії Трамп, Стефані Вінстон-Волкофф, яка брала участь в організації першої інавгурації Трампа, згадувала Інес як "домосідку". Попри те, що Інес Кнавс мало відома широкому загалу, у неї, судячи з усього, є кілька аккаунтів у соцмережах. Наприклад, сторінка в Інстаграмі з ніком inesknauss2018, де публікуються архівні фото родини Кнавс, а також акаунт у Фейсбуці.

Меланія з сином, Трамп та Інес Кнавс

Інес з адвокатом з імміграційних справ Майклом Уайлдсом

