Грішна любов до міні і бажання бути Меланією. Модні конфузи 72-річної дружини Макрона (фото)

Велика проблема пов’язана не з одягом

Дружина президента Франції Емманюеля Макрона завжди виходить на публіку у витончених вбраннях. Проте 72-річній першій леді чимало дістається від модних критиків. І є за що.

Що потрібно знати:

Стиль Бріжит Макрон часто стає предметом модних суперечок

Блакитний костюм дружини Макрона на інавгурації нагадав вбрання Меланії Трамп

Основні проблеми з образом пов’язані із сутулістю, пропорціями тіла і зачіскою

На політичній сцені Бріжит нерідко викликає запеклі дискусії щодо її почуття стилю. Проблем додають її сутулість, любов до мініспідниць та коротких суконь, а також бажання бути схожою на американську колегу Меланію Трамп.

Однією з перших модних провалів вважається образ на інавгурації чоловіка Емманюеля у 2017 році. Тоді стало ясно: вбрання Бріжит повторює один із найяскравіших образів першої леді США.

На заході Макрон постала у блакитному костюмі Louis Vuitton, який західні стилісти одразу порівняли з нарядом Меланії Трамп — ансамблем Ralph Lauren, у якому вона з’явилася на інавгурації свого чоловіка, президента США Дональда Трампа. У "модній дуелі" двох перших леді критики майже одноголосно віддали перевагу Меланії.

Фото: Getty Images

Стиль одягу дружини Макрона не зовсім збігається з тим характером, який ми уявляємо першу леді. У маленької, але сильної жінки худі руки і ноги, що здаються досить жилавими. Саме тому деякі короткі сукні та спідниці порушують статусний баланс, а "грайливі" та іноді "дитячі" деталі виглядають на ній досить безглуздо.

Фото: Getty Images

Бріжит Макрон перша зліва. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Більшість проблем Бріжит з одягом насправді пов’язана не з самими речами, а з поставою. Вона має легку диспропорцію між верхньою і нижньою частиною тіла, і вона часто лише посилюється через невелику сутулість плечей і висування голови вперед. Створюється відчуття, що шиї майже немає, а голова наче просто приставлена до тіла.

Фото: Getty Images

Інша проблема — розпущене волосся, яке так само візуально обтяжує силует і вкорочує шию. Високі зачіски виглядають набагато гармонійніше й візуально подовжують лінію шиї та корпусу.

Фото: Getty Images

Раніше ми писали, чи робила Бріжит Макрон пластичні операції. Нагадаємо, що їй довелося змінювати свій стиль і контролювати поведінку, щоб її образ не спотворили та не перетворили на привід для нових пліток. Адже недруги бездоказово заявляють, що дружина президента Франції народилася чоловіком.