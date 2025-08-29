Хороша генетика чи хірургічне втручання? Чи робила Бріжит Макрон пластичні операції

Є навіть теорія про те, що Бріжит Макрон змінила стать — до цього вона нібито була чоловіком

Перша леді Франції Бріжит Макрон перебуває в центрі уваги не лише через можливе розлучення із чоловіком і конспірологічні теорії про те, що вона змінила стать. Вже багато років публіку цікавлять пластичні операції, які вона нібито робила.

У ЗМІ пишуть і про ринопластику, і про "омолоджуючі" операції, і навіть про те, що у молодості вона була чоловіком і змінила стать. Однак сама Бріжит ніколи не підтверджувала, що вдавалося до змін у зовнішності завдяки хірургічному втручанню.

Ринопластика і ботокс — правда чи фантазія?

У західних ЗМІ пишуть, що дружина президента Франції могла зробити ринопластику. У мережі помітили, що форма носа Бріжит Макрон змінилася. Кінчик її носа нібито став вужчим, ніж на знімках з її молодості.

Бріжит Макрон у молодості

Бріжит Макрон зараз. Фото: Getty Images

Експерти зауважують, що щоки Бріжит виглядають підтягнутими, а шкіра гладкою. Це або ідеальний макіяж щоразу, або ін’єкції філерів. Дехто навіть припускає, що 72-річна перша леді вдається до ботокс-терапії.

Фото: Getty Images

У 2019-му з’явилась інформація, що перша леді перенесла тригодинну омолоджуючу процедуру обличчя в одній із приватних клінік Парижа. За припущеннями преси, операція відбулась у липні, в Американській лікарні в Парижі, яка спеціалізується на естетичній хірургії. Прессекретар не прокоментував, а Бріжит Макрон лише повернулась до публічного життя з "свіжим" виглядом приблизно через три тижні.

Бріжит Макрон у молодості

Бріжит Макрон. Фото: Getty Images

Окрім естетичних здогадок, в інтернеті ширяться абсурдні теорії, зокрема пов’язані зі статтю Бріжит Макрон. Американська "незалежна журналістка" Наташа Рей запускала підозри про те, що перша леді Франції нібито була чоловіком до операції зміни статі. Ці твердження не мають жодних офіційних підтверджень.

