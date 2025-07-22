Співачка з роками ніби стає молодшою

Раніше обличчя Алли Пугачової виглядало інакше. Особливо за останні місяці примадонна змінилася до невпізнаваності. З роками артистка не старіє, а молодіє та худне і не приховує, що зверталася до пластичних хірургів.

"Телеграф" розповість, яке саме хірургічне втручання повпливало на моложавий вигляд Алли Пугачової. Зараз артистці 76 років.

Алла Пугачова до пластики

Пластичний хірург Дмитро Кітіашвілі розповідав пропагандистському Телеграм-каналу, що Алла Пугачова вдалася до кількох операцій. Лікар запевнив, що співачка пройшла через блефаропластику (корекцію повік), ринопластику (операція на ніс), SMAS-ліфтинг шиї та підборіддя, а також зміцнення рук і шиї. Однак експерт зазначив, що не було хірургічних змін грудей чи ніг.

Алла Пугачова до пластики

Сама Пугачова ще у 2020 році в ефірі телеканалу НТВ зізнавалася, що робила пластичні операції. За совами примадонни, лікарі заборонили її загальний наркоз, тому підтяжку їй робили під місцевим. Тоді артистка вказала на вилиці та лоб.

Алла Пугачова до пластики

Однак тоді Пугачова запевнила, що не робила жодних "уколів краси". Співачка зізналася, що їй просто пощастило і в неї хороша шкіра.

Алла Пугачова зараз

Одного разу Пугачова ледь не пішла з життя через пластичну операцію. Про це розповіла її подруга, Міла Андрєєва. На хірургічне втручання примадонна наважилася через тодішнього коханого — композитора Сергія Челобанова, який був молодшим за неї на 12 років. Під час операції у Швейцарії Пугачовій занесли інфекцію, однак московські лікарі її врятували.

Пугачова до і після пластики

Після пластики обличчя артистки стало виглядати інакше. Раніше овал обличчя був круглий, а тепер став чітким, а підборіддя — гострим. Колись повіки нависали, а тепер можна помітити, що очі виглядають більш "відкритими", а шкіра виглядає молодшою та "натягнутою".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Повалій до пластики. Свого пропагандистки не залишилося нічого.