Вагу і зморшки як рукою зняло: 75-річна Пугачова змінилася до невпізнанності (свіже фото)

Примадонна пройшла не одну трансформацію своєї фігури та зовнішності

Російський гуморист, актор і телеведучий Максим Галкін показав нове фото, старшої за себе майже на 50 років, дружини Алли Борисівни Пугачової. Шоумен, який виступив проти війни Росії в Україні, все частіше радує шанувальників особистими знімками.

Артист виклав новий кадр у соцмережі Інстаграм без підпису, за винятком слів про свій статус "іноагента" в країні-агресорці.

На фото 75-річна Примадонна виглядає дуже молодо і позує з розпущеним волоссям. Пугачова одягнена у чорний піджак та білу блузку з краваткою.

Як зараз виглядає Алла Пугачова: фото

Вважається, що молодший і схудлий вигляд виконавиці — заслуга косметологів та пластичних хірургів. Примадонна за свою довгу кар’єру преображалася неодноразово. "Телеграф" згадав, як співачка виглядала у недалекому минулому.

Як Алла Пугачова виглядала до пластики: фото

Зараз артистка помітно пострункішала, а її обличчя стало гладким і свіжим, без жодної зморшки. На фотографіях видно, що зірка збільшила губи та зробила корекцію овалу обличчя. Від колишньої в’ялої шкіри та навислих повік не залишилося й сліду.

Пугачова з Галкіним та дітьми — Лізою та Гаррі

Нагадаємо, що подружжя виховує двійнят Лізу та Гаррі. "Телеграф" писав, як зараз виглядають діти Пугачової та Галкіна.