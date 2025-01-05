Ніякий він не Макс Барських: як насправді звуть артиста, який був у лавах ЗСУ

Співак родом із Херсона і зараз активно виступає з концертами

Українського виконавця, котрого всі знають під ім’ям Макс Барських, насправді не звуть Максимом. Зірка, що випустилася з української "Фабрики зірок", приховує свою особистість під сценічним псевдонімом.

За словами співака, псевдонім був натхненний поєднанням імені його кумира, американського актора Марлона Брандо, та прізвища письменника Джона Баррі. На початку своєї кар’єри артист хотів створити образ таємничого музиканта.

Справжнє ім’я і прізвище Макса Барських

34-річний артист народився у Херсоні, який сьогодні не дає спокою російським окупантам. Назвали хлопчика при народженні, як і його батька, — Миколою. Прізвище співака — Бортник.

Макс Барських – це Микола Бортник. Фото: instagram.com/max_barskih

Де зараз співак Макс Барських

На початку квітня 2022 року виконавець повідомив, що приєднався до ЗСУ і почав проходити навчання. Його зарахували до батальйону під Києвом, але до резерву, оскільки він не мав військового досвіду. Пізніше артиста було призначено відповідальним за постачання.

"Мені хотілось щось робити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені сказав: що воїнів досить, вистачає і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим", — пояснив артист у коментарі ТСН.

Зараз співак продовжує гастролювати, писати музику та збирати кошти для потреб військових. У грудні 2024 року відбувся святковий концерт Барських "Різдвяний Зорепад", метою якого було зібрати кошти для здійснення бажань дітей з окупованих міст.

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