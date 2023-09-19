Як змінилися учасники української "Фабрики зірок" Дантес, Барських, Астаф’єва, Цибульська та інші (фото)

Вже не всі пам’ятають, що багато популярних українських артистів брали участь у музичному проєкті

Проект "Фабрика зірок" мав величезний успіх у багатьох країнах, включаючи Україну. У цій програмі українці вперше побачили багатьох найпопулярніших нині артистів вітчизняного шоу-бізнесу. Перші три сезони, варто визнати, були особливо щедрими й успішними.

"Телеграф" розповідає про учасників української "Фабрики зірок", яким удалося прославитися. Виконавці помітно змінилися за ці роки.

Ольга Цибульська

Перший сезон "Фабрики зірок" під керівництвом продюсера Юрія Нікітіна вийшов у 2007 році на "Новому каналі". Перемогу здобув дует "Небезпечні зв’язки" Ольги Цибульської й Олександра Бодянського. Останній, росіянин, давно зник із інформаційного простору, а після повномасштабного російського вторгнення і зовсім глузував з колишньої коханої та колеги за сценою. Натомість виконавиця збудувала успішну кар’єру співачки та ведучої в Україні. На рахунку 37-річної артистки такі хіти, як "Сукня біла", "Дівчинка", "Чекаю. Цьом" (у дуеті з DZIDZIO).

Співачка змогла прорватися у шоу-бізнес після перемоги у талант-шоу

Дмитро Каднай

Ще один яскравий учасник першої "Фабрики", 33-річний музикант та фронтмен гурту Kadnay. "Полон", "Відчуваю", Santiago, Disco Girl: кілька популярних треків колективу.

Роки пішли співакові на користь

Дар’я Астаф’єва

Модель, співачка, екссолістка гурту NikitA та володарка титулу Playmate. Нині 38-річна інфлюєнсерка веде кулінарне шоу "Такі страви" на YouTube.

Сьогодні образ Астаф’євої більш стриманий, але не менш жіночний

Шоу "Фабрика зірок-2", продюсером якого була співачка Наталія Могилевська, вийшло в ефір у 2008 році. Переможці – у минулому дует "ДіО.фільми" (розпався у 2015 році), відомий за піснями "Мені вже 20" та "Оля". Наразі учасники гурту виступають сольно.

Володимир Дантес

35-річний співак та ведучий після розпаду дуету кілька років не співав, але у 2019 році повернувся на сцену з хітом "Теперь тебе 30". Учасник багатьох телевізійних та Youtube-проєктів. Також відомий багатьом як "чоловік Наді Дорофєєвої", щоправда, з 2022 року – колишній.

Дантес став успішним співаком та шоуменом

Вадим Олійник

Кар’єра цього учасника "ДіО.фільми" складається не так блискавично, як у його колишнього колеги за сценою. Проте 35-річний виконавець не залишає музику і періодично випускає пісні.

Вадим Олійник не настільки популярний, як його ексколега за дуетом

Світлана Тарабарова

На проєкті співачка брала участь під ім’ям Аліса, проте сольну кар’єру будувала під справжнім. 33-річна співачка, колишня солістка поп-групи Real O, продюсерка, мати трьох дітей. Серед відомих пісень Тарабарової "Повертайся живим", "Добре з тобою", "Світло в тобі" та "Хочу жити без війни".

Колір волосся став ще яскравішим

Макс Барських

Один із найскандальніших учасників проєкту. В одному з ефірів різав вени через нерозділене кохання до Світлани Лободи, принаймні, так було заявлено глядачам. Популярний 33-річний український співак прославився завдяки хітам "Тумани", "Неземная", "Подруга-ночь", "Берега", "Буде весна".

Один із найпопулярніших фабрикантів

Третій сезон "Фабрики зірок" (продюсер – Костянтин Меладзе) транслювався у 2009 році. Переможцем став Стас Шурінс, але сьогодні українцям набагато відоміші інші учасники проєкту.

Коля Сєрга

34-річному музикантові й поетові вдалося набути широкої популярності не своїми піснями, а участю в культовому проєкті "Орел і Решка", де Микола був ведучим. Під час повномасштабної російсько-української війни став на захист рідної країни, започаткував рух "Культурний десант".

Головний хуліган української "Фабрики"

MamaRika

Кар’єра 34-річної співачки, справжнє ім’я якої Анастасія Середа (у дівоцтві Кочетова), пережила злети та падіння. Популярність прийшла до артистки під псевдонімом Еріка, але сама виконавиця неодноразово заявляла, що знайшла себе у проєкті MamaRika. Prolisky, "Зоря", "Сину", "Люди" (у дуеті з KOLA): кілька хітів із скарбнички співачки.

Еріка знайшла свій стиль лише ставши MamaRika

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися з дитинства українські співачки. Дорофєєву, Кароль, Астаф’єву, Каменських та Полякову не впізнати.