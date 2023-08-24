Українські зірки у шкільні роки: якими були Полякова, Каменських, Дорофєєва, Кароль та інші (фото)

Сумська неймовірно змінилася, а Кароль та Полякова позують у типових сукнях із білими фартушками

Шкільні роки – незабутні у житті кожної людини, знаменитості не виняток. Багато українських зірок із задоволенням згадують школу та діляться архівними знімками, тим більше їхнім шанувальникам завжди цікаво дізнатися, як змінилися кумири з дитинства.

Напередодні 1 вересня "Телеграф" згадує, якими були українські співачки, актриси, ведучі та спортсменки у шкільні роки. Деяких із наших зірок сьогодні не впізнати!

Тіна Кароль

Гарна учениця однієї з Івано-Франківських шкіл Таня Ліберман (у центрі). На майбутній зірці типове вбрання школярок тих років.

Тіна Кароль на чорно-білому фото — у центрі

Оля Полякова

Так само, як Кароль, одягнена і маленька Оля Полякова. На некольоровій фотографії майбутня "королева ночі" позує з портфелем у руках.

Посмішка, здається, все та ж

Ольга Сумська

На чорно-білому знімку сьогодні не просто впізнати знамениту українську актрису. До речі, "Телеграф" писав, як змінилася Ольга Сумська із часів виходу фільму "Роксолана".

Якщо придивитися, то можна побачити народну артистку України

Леся Нікітюк

На знімку – дев’ятикласниця однієї зі шкіл Хмельницького Леся Нікітюк. З роками популярна ведуча стала лише гарнішою.

Ох, не знали однокласниці Лесі, що навчаються із майбутньою зіркою

Надя Дорофєєва

Співачка нещодавно згадувала свій стиль у юнацтві. Судячи з архівних фото, Надя завжди не боялася виділятися та експериментувала з образами.

На стилі що тоді, що зараз

Джамала

Зірка розповідала, що стрижку, зняту на архівному фото, зробила сама. Ось-ось Сусана Джамаладінова (справжнє ім’я Джамали) мала стати "жовтенятком", але ця "участь" її обійшла.

Маленька Джамала "пограла" у перукаря

Настя Каменських

Частина шкільних літ артистки пройшла в Італії. На дитячому знімку можна легко впізнати Настю Каменських, майбутню зірку української сцени.

Каменських сім років жила та навчалася в Італії

Наталія Могилевська

Не одразу зрозуміло, що перед нами маленька Наташа Могилевська. Буквар, банти, шкільна форма: всі атрибути типового знімку на перший дзвінок.

Дитячий знімок Наталії Могилевської не може не зворушувати

Даша Астаф’єва

Модель, Playmate, співачка, актриса та блогерка Даша Астаф’єва у дитячі роки носила коротку стрижку. У школі майбутня зірка захоплювалася творчістю й спортом, але відмінницею не була.

Зірку Playboy не впізнати

Анна Трінчер

На шкільних фото співачку зображено вже без радянської форми, адже Анні лише 22 роки. І хоча Трінчер не приховує, що коригувала губи, на дитячому знімку її легко впізнати.

А ось якою була в дитинстві Аня Трінчер

Ганна Різатдінова

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка з посмішкою позує на свято 1 вересня. В інтерв’ю ж Ганна не раз зізнавалася, що спортивне дитинство було нелегким.

Навіть у шкільній формі проглядається "гімнастична натура" й фірмова посмішка

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися популярні українські співаки нульових. Віктор Павлик мав розкішну шевелюру, а Олександр Пономарьов не носив окуляри.