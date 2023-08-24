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Українські зірки у шкільні роки: якими були Полякова, Каменських, Дорофєєва, Кароль та інші (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Школярки Надя Дорофєєва, Ольга Сумська та Оля Полякова
Школярки Надя Дорофєєва, Ольга Сумська та Оля Полякова. Фото Колаж "Телеграфу"

Сумська неймовірно змінилася, а Кароль та Полякова позують у типових сукнях із білими фартушками

Шкільні роки – незабутні у житті кожної людини, знаменитості не виняток. Багато українських зірок із задоволенням згадують школу та діляться архівними знімками, тим більше їхнім шанувальникам завжди цікаво дізнатися, як змінилися кумири з дитинства.

Напередодні 1 вересня "Телеграф" згадує, якими були українські співачки, актриси, ведучі та спортсменки у шкільні роки. Деяких із наших зірок сьогодні не впізнати!

Тіна Кароль

Гарна учениця однієї з Івано-Франківських шкіл Таня Ліберман (у центрі). На майбутній зірці типове вбрання школярок тих років.

Тіна Кароль у шкільні роки і зараз
Тіна Кароль на чорно-білому фото — у центрі

Оля Полякова

Так само, як Кароль, одягнена і маленька Оля Полякова. На некольоровій фотографії майбутня "королева ночі" позує з портфелем у руках.

Оля Полякова у шкільні роки і зараз
Посмішка, здається, все та ж

Ольга Сумська

На чорно-білому знімку сьогодні не просто впізнати знамениту українську актрису. До речі, "Телеграф" писав, як змінилася Ольга Сумська із часів виходу фільму "Роксолана".

Ольга Сумська у шкільні роки і зараз
Якщо придивитися, то можна побачити народну артистку України

Леся Нікітюк

На знімку – дев’ятикласниця однієї зі шкіл Хмельницького Леся Нікітюк. З роками популярна ведуча стала лише гарнішою.

Леся Нікітюк у шкільні роки і зараз
Ох, не знали однокласниці Лесі, що навчаються із майбутньою зіркою

Надя Дорофєєва

Співачка нещодавно згадувала свій стиль у юнацтві. Судячи з архівних фото, Надя завжди не боялася виділятися та експериментувала з образами.

Надя Дорофєєва у шкільні роки і зараз
На стилі що тоді, що зараз

Джамала

Зірка розповідала, що стрижку, зняту на архівному фото, зробила сама. Ось-ось Сусана Джамаладінова (справжнє ім’я Джамали) мала стати "жовтенятком", але ця "участь" її обійшла.

Джамала у шкільні роки і зараз
Маленька Джамала "пограла" у перукаря

Настя Каменських

Частина шкільних літ артистки пройшла в Італії. На дитячому знімку можна легко впізнати Настю Каменських, майбутню зірку української сцени.

Настя Каменських у шкільні роки і зараз
Каменських сім років жила та навчалася в Італії

Наталія Могилевська

Не одразу зрозуміло, що перед нами маленька Наташа Могилевська. Буквар, банти, шкільна форма: всі атрибути типового знімку на перший дзвінок.

Наталія Могилевська у шкільні роки і зараз
Дитячий знімок Наталії Могилевської не може не зворушувати

Даша Астаф’єва

Модель, Playmate, співачка, актриса та блогерка Даша Астаф’єва у дитячі роки носила коротку стрижку. У школі майбутня зірка захоплювалася творчістю й спортом, але відмінницею не була.

Даша Астаф’єва у шкільні роки і зараз
Зірку Playboy не впізнати

Анна Трінчер

На шкільних фото співачку зображено вже без радянської форми, адже Анні лише 22 роки. І хоча Трінчер не приховує, що коригувала губи, на дитячому знімку її легко впізнати.

Анна Трінчер у шкільні роки і зараз
А ось якою була в дитинстві Аня Трінчер

Ганна Різатдінова

Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка з посмішкою позує на свято 1 вересня. В інтерв’ю ж Ганна не раз зізнавалася, що спортивне дитинство було нелегким.

Анна Різатдінова у шкільні роки і зараз
Навіть у шкільній формі проглядається "гімнастична натура" й фірмова посмішка

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися популярні українські співаки нульових. Віктор Павлик мав розкішну шевелюру, а Олександр Пономарьов не носив окуляри.

Теги:
#Школа #Тіна Кароль #Настя Каменських #Оля Полякова #Дитячі фото