Українські зірки у шкільні роки: якими були Полякова, Каменських, Дорофєєва, Кароль та інші (фото)
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Сумська неймовірно змінилася, а Кароль та Полякова позують у типових сукнях із білими фартушками
Шкільні роки – незабутні у житті кожної людини, знаменитості не виняток. Багато українських зірок із задоволенням згадують школу та діляться архівними знімками, тим більше їхнім шанувальникам завжди цікаво дізнатися, як змінилися кумири з дитинства.
Напередодні 1 вересня "Телеграф" згадує, якими були українські співачки, актриси, ведучі та спортсменки у шкільні роки. Деяких із наших зірок сьогодні не впізнати!
Тіна Кароль
Гарна учениця однієї з Івано-Франківських шкіл Таня Ліберман (у центрі). На майбутній зірці типове вбрання школярок тих років.
Оля Полякова
Так само, як Кароль, одягнена і маленька Оля Полякова. На некольоровій фотографії майбутня "королева ночі" позує з портфелем у руках.
Ольга Сумська
На чорно-білому знімку сьогодні не просто впізнати знамениту українську актрису. До речі, "Телеграф" писав, як змінилася Ольга Сумська із часів виходу фільму "Роксолана".
Леся Нікітюк
На знімку – дев’ятикласниця однієї зі шкіл Хмельницького Леся Нікітюк. З роками популярна ведуча стала лише гарнішою.
Надя Дорофєєва
Співачка нещодавно згадувала свій стиль у юнацтві. Судячи з архівних фото, Надя завжди не боялася виділятися та експериментувала з образами.
Джамала
Зірка розповідала, що стрижку, зняту на архівному фото, зробила сама. Ось-ось Сусана Джамаладінова (справжнє ім’я Джамали) мала стати "жовтенятком", але ця "участь" її обійшла.
Настя Каменських
Частина шкільних літ артистки пройшла в Італії. На дитячому знімку можна легко впізнати Настю Каменських, майбутню зірку української сцени.
Наталія Могилевська
Не одразу зрозуміло, що перед нами маленька Наташа Могилевська. Буквар, банти, шкільна форма: всі атрибути типового знімку на перший дзвінок.
Даша Астаф’єва
Модель, Playmate, співачка, актриса та блогерка Даша Астаф’єва у дитячі роки носила коротку стрижку. У школі майбутня зірка захоплювалася творчістю й спортом, але відмінницею не була.
Анна Трінчер
На шкільних фото співачку зображено вже без радянської форми, адже Анні лише 22 роки. І хоча Трінчер не приховує, що коригувала губи, на дитячому знімку її легко впізнати.
Ганна Різатдінова
Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка з посмішкою позує на свято 1 вересня. В інтерв’ю ж Ганна не раз зізнавалася, що спортивне дитинство було нелегким.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися популярні українські співаки нульових. Віктор Павлик мав розкішну шевелюру, а Олександр Пономарьов не носив окуляри.