У трендовому костюмному жилеті: Тіна Кароль вразила стильним образом (фото)

38-річна співачка зачарувала шанувальників у білому вбранні

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно повторила архівне фото зі своїм сином, продемонструвала своїм шанувальникам новий стильний образ.

38-річна зірка українського шоубізнесу виклала в Інстаграмі фото, на якому вона позує в білому діловому костюмі. Тіна Кароль вдягла для нової фотосесії костюмний жилет, який знаходиться у списку "гарячих" трендів літа 2023 року.

Тренд на подібний елемент одягу в модній індустрії вже не перший сезон, і він все ще має свіжий і незвичний вигляд. Також білосніжний ансамбль склали штани, а з прикрас співачка обрала сережки та намисто із білих перлів.

До речі, ми вже розповідали, як стилізувати одяг білого кольору цього сезону. Такі образи варто поєднувати з контрастними чорними або коричневими аксесуарами.

Тіна Кароль може похвалитись відмінним почуттям стилю

Співачка в стильному костюмному жилеті

Макіяж Тіна Кароль образала зі спокійними акцентами.

Раніше Тіна Кароль виступила у Чернігові за декілька днів до обстрілу драмтеатру. Тоді українська зірка посилала росіян зі сцени, а після трагедії висловила співчуття жертвам російського обстрілу в Чернігові.