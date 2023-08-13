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Як красиво і стильно носити вбрання білого кольору: поради стиліста та ідеї для літніх образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Білий - хіт літнього сезону 2023 Новина оновлена 13 серпня 2023, 07:59
Білий - хіт літнього сезону 2023. Фото Freepik

Завжди свіжо, романтично і по літньому своєчасно

Білий колір немов створений для літа. Саме у променях сонця і на засмаглій шкірі він розкривається якнайкраще. До речі, білі сукні-сорочки входять в топ актуальних трендів, які варто розглянути для придбання в осінній сезон.

Персональний стиліст Марина Фадієва зазначає, що різні відтінки світлих кольорів мають різний вигляд на різних тканинах і фактурах. Наприклад, льон і бавовна краще витримують чистий білий колір. В той час як сатин або шовк мають кращий вигляд у молочному кольорі.

За словами експерта, їй особисто найбільше подобаються білі образи з контрастними чорними або коричневими аксесуарами. Фадієва поділилась добіркою білих образів на літо 2023 року, які точно варто втілити в життя, поки гріє літнє сонечко.

білий костюм на дівчатах
білі сукні на дівчатах
білі сукні
білі штани
білий костюм білі шорти білі штани
біла сукня

Поки бренди поступово починають презентувати свої осінні речі, хочемо нагадати, що літо ще не закінчилось. Про багатошарові образи ми вже писали. Також настала черга яскравих і легких луків, які "розфарбують" ваш літній гардероб.

Раніше ми писали, як стильно носити костюмний трендовий жилет. Цей елемент гардероба має багато варіантів сучасної стилізації.

Теги:
#Мода #Стиль #Білий колір #білий наряд