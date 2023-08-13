Як красиво і стильно носити вбрання білого кольору: поради стиліста та ідеї для літніх образів (фото)

Завжди свіжо, романтично і по літньому своєчасно

Білий колір немов створений для літа. Саме у променях сонця і на засмаглій шкірі він розкривається якнайкраще. До речі, білі сукні-сорочки входять в топ актуальних трендів, які варто розглянути для придбання в осінній сезон.

Персональний стиліст Марина Фадієва зазначає, що різні відтінки світлих кольорів мають різний вигляд на різних тканинах і фактурах. Наприклад, льон і бавовна краще витримують чистий білий колір. В той час як сатин або шовк мають кращий вигляд у молочному кольорі.

За словами експерта, їй особисто найбільше подобаються білі образи з контрастними чорними або коричневими аксесуарами. Фадієва поділилась добіркою білих образів на літо 2023 року, які точно варто втілити в життя, поки гріє літнє сонечко.

Поки бренди поступово починають презентувати свої осінні речі, хочемо нагадати, що літо ще не закінчилось. Про багатошарові образи ми вже писали. Також настала черга яскравих і легких луків, які "розфарбують" ваш літній гардероб.

Раніше ми писали, як стильно носити костюмний трендовий жилет. Цей елемент гардероба має багато варіантів сучасної стилізації.