Тіна Кароль посилала росіян зі сцени драмтеатру в Чернігові напередодні атаки: в мережі показали відео

Концерт Тіни Кароль у Чернігові ледве не було зірвано через тривоги, але співачка встигла виступити за декілька днів до обстрілу театру

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на удар рф по Чернігову 19 серпня 2023 року. За два дні до трагедії зірка співала в театрі, в який росіяни поцілили ракетою.

На виступі 17 серпня 2023 року Тіна Кароль зі сцени облаяла окупантів. Відео моменту виклали в мережу.

В Insta Stories 19 серпня 2023 року Тіна Кароль висловила співчуття жертвам російського обстрілу в Чернігові: "Мої глибокі співчуття усім постраждалим та родинам загиблих у Чернігові. Жахливий терор. Не здамося, не підкоримось".

Реакція Тіни Кароль на обстріл Чернігова

Лише за декілька днів до ракетної атаки окупантів, 17 серпня, відбувся концерт співачки. Тіна Кароль співала в облдрамтеатрі ім. Т.Г. Шевченка, який і постраждав від росіян сьогодні, 19 серпня. Виступ артистки ледве не було скасовано через оголошену повітряну тривогу.

"Хай йдуть вони в с*аку. Сьогодні буде повноцінний концерт, байдуже що", — сказала Тіна Кароль зі сцени театру в Чернігові.

Крім того, після завершення концерту артистка вийшла до фанів на біс. Знаменитість уже перевдягнулася і просто босоніж разом з глядачами співала пісню "Вільна" (дуетний трек з Юлією Саніною).

"Стійкий Чернігів, ваша жага до життя пробирала до кісток. Наша з вами імпровізація, після двогодинного концерту, дала нових сенсів та натхнення", — йдеться у дописі Тіни Кароль.

Як повідомлялося, 19 серпня 2023 року росія вдарила по центру Чернігова. Через атаку постраждало декілька будівель. Вже відомо про сімох загиблих, більше трьох десятків людей отримали травми.