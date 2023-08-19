Рус

Вдарили по театру балістикою. Що відомо про обстріл Чернігова (фото, відео)

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 19 серпня 2023, 14:53

На цей момент відомо про щонайменше 7 загиблих

У суботу вранці росіяни вдарили балістичною ракетою по драмтеатру у центрі Чернігова. Станом на цю мить відомо про щонайменше сімох загиблих та десятки травмованих, серед яких є маленькі діти.

Втрати і руйнування

Вранці ворожа ракета влучила в будинок культури у центрі Чернігова, попередньо, це була балістична ракета "Іскандер-М", кажуть в Чернігівській ОВА. Момент прильоту потрапив на відео, у цей час центр міста був досить людним, люди поверталися з церков з освяченими кошиками, бо сьогодні православні християни святкують Свято Преображення (Яблучний Спас):

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинули щонайменше семеро людей, у тому числі шестирічна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у лікарні у важкому стані.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. Серед них — 12 дітей та 10 поліціянтів. 25 людей госпіталізували. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, дитина в тяжкому стані.

Після удару відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ м. Чернігів. Центр міста зараз виглядає так:

Чернігів, наслідки удару 19 серпня
Наслідки удару балістичною ракетою
Чернігів, наслідки удару 19 серпня
Наслідки удару балістичною ракетою

Президент України Володимир Зеленський написав, що росія перетворила звичайний суботній день на день болю та втрат:

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — написав Зеленський.

Виставка дронів

У будівлі Чернігівського драмтеатру, по якому прийшовся удар, сьогодні о 10:00 відкрилася виставка новинок від українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День". Організатори запевнили, що захід пройде в безпечному місті та обіцяли повідомити адресу локації за чотири години до початку події усім тим, хто зареєструвався, про це зазначалося в анонсі виставки DemoDay Чернігів.

Анонс виставки дронів у Чернігові
Афіша заходу

Після ракетної атаки у соцмережах піднялася хвиля хейту у бік організаторів, мовляв, не потрібно було вказувати деталі в афіші, але там було вказано тільки місто. Як згодом пояснила керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.

"На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли в укриття цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", — написала Берлінська

Берлінська попросила не маніпулювати, бо місце було надано місцевою владою, а місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години.

Про місце виставки дронів у Чернігові знали лише учасники
Берлінська пояснила, що місце сказали за пару годин лише зареєстрованим учасникам

Проте пресслужба Чернігівської міськради заявила, що виставка не була погоджена з міськрадою і жодних дозволів на її проведення вона не давала.

Політтехнолог Андрій Коваленко, що служить у добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ), пише, що винна не виставка дронів, а росіяни. Це звичайний теракт. Головна ціль росіян — знищити нашу націю, всю, без виключень.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" звертає увагу на те, що аналогічні виставки проходили у Харкові та Києві.

"руснява ракета вдарила по цивільному об'єкту свідомо, знаючи що там багаот цивільних та 0 військових об'єктів. загиблі діти на площі – це вина руснявої ракети", — йдеться у каналі.

Позиція росіян

Тимчасом російські пропагандисти вже повним ходом намагаються виправдати вбивство дитини та решти цивільних людей на переповненій площі біля театру. Основним аргументом є те, що там відбувалася виставка дронів:

Реакція росіян на обстріл Чернігова
Пропагандистські "РИА Новості" виправддовують вбивство дітей у Чернігові

Раніше "Телеграф" розповідав, що 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема у Луцьку був приліт у промислове підприємство. Загинуло троє людей, ще кілька дістали поранення.

Теги:
#Чернігів #Ракетний удар