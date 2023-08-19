Вдарили по театру балістикою. Що відомо про обстріл Чернігова (фото, відео)

На цей момент відомо про щонайменше 7 загиблих

У суботу вранці росіяни вдарили балістичною ракетою по драмтеатру у центрі Чернігова. Станом на цю мить відомо про щонайменше сімох загиблих та десятки травмованих, серед яких є маленькі діти.

Втрати і руйнування

Вранці ворожа ракета влучила в будинок культури у центрі Чернігова, попередньо, це була балістична ракета "Іскандер-М", кажуть в Чернігівській ОВА. Момент прильоту потрапив на відео, у цей час центр міста був досить людним, люди поверталися з церков з освяченими кошиками, бо сьогодні православні християни святкують Свято Преображення (Яблучний Спас):

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинули щонайменше семеро людей, у тому числі шестирічна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у лікарні у важкому стані.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. Серед них — 12 дітей та 10 поліціянтів. 25 людей госпіталізували. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, дитина в тяжкому стані.

Після удару відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ м. Чернігів. Центр міста зараз виглядає так:

Наслідки удару балістичною ракетою

Наслідки удару балістичною ракетою

Президент України Володимир Зеленський написав, що росія перетворила звичайний суботній день на день болю та втрат:

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — написав Зеленський.

Виставка дронів

У будівлі Чернігівського драмтеатру, по якому прийшовся удар, сьогодні о 10:00 відкрилася виставка новинок від українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День". Організатори запевнили, що захід пройде в безпечному місті та обіцяли повідомити адресу локації за чотири години до початку події усім тим, хто зареєструвався, про це зазначалося в анонсі виставки DemoDay Чернігів.

Афіша заходу

Після ракетної атаки у соцмережах піднялася хвиля хейту у бік організаторів, мовляв, не потрібно було вказувати деталі в афіші, але там було вказано тільки місто. Як згодом пояснила керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.

"На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли в укриття цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", — написала Берлінська

Берлінська попросила не маніпулювати, бо місце було надано місцевою владою, а місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години.

Берлінська пояснила, що місце сказали за пару годин лише зареєстрованим учасникам

Проте пресслужба Чернігівської міськради заявила, що виставка не була погоджена з міськрадою і жодних дозволів на її проведення вона не давала.

Політтехнолог Андрій Коваленко, що служить у добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ), пише, що винна не виставка дронів, а росіяни. Це звичайний теракт. Головна ціль росіян — знищити нашу націю, всю, без виключень.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" звертає увагу на те, що аналогічні виставки проходили у Харкові та Києві.

"руснява ракета вдарила по цивільному об'єкту свідомо, знаючи що там багаот цивільних та 0 військових об'єктів. загиблі діти на площі – це вина руснявої ракети", — йдеться у каналі.

Позиція росіян

Тимчасом російські пропагандисти вже повним ходом намагаються виправдати вбивство дитини та решти цивільних людей на переповненій площі біля театру. Основним аргументом є те, що там відбувалася виставка дронів:

Пропагандистські "РИА Новості" виправддовують вбивство дітей у Чернігові

Раніше "Телеграф" розповідав, що 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема у Луцьку був приліт у промислове підприємство. Загинуло троє людей, ще кілька дістали поранення.