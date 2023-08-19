Вдарили по театру балістикою. Що відомо про обстріл Чернігова (фото, відео)
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На цей момент відомо про щонайменше 7 загиблих
У суботу вранці росіяни вдарили балістичною ракетою по драмтеатру у центрі Чернігова. Станом на цю мить відомо про щонайменше сімох загиблих та десятки травмованих, серед яких є маленькі діти.
Втрати і руйнування
Вранці ворожа ракета влучила в будинок культури у центрі Чернігова, попередньо, це була балістична ракета "Іскандер-М", кажуть в Чернігівській ОВА. Момент прильоту потрапив на відео, у цей час центр міста був досить людним, люди поверталися з церков з освяченими кошиками, бо сьогодні православні християни святкують Свято Преображення (Яблучний Спас):
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинули щонайменше семеро людей, у тому числі шестирічна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у лікарні у важкому стані.
За медичною допомогою звернулося 90 поранених. Серед них — 12 дітей та 10 поліціянтів. 25 людей госпіталізували. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, дитина в тяжкому стані.
Після удару відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ м. Чернігів. Центр міста зараз виглядає так:
Президент України Володимир Зеленський написав, що росія перетворила звичайний суботній день на день болю та втрат:
"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", — написав Зеленський.
Виставка дронів
У будівлі Чернігівського драмтеатру, по якому прийшовся удар, сьогодні о 10:00 відкрилася виставка новинок від українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День". Організатори запевнили, що захід пройде в безпечному місті та обіцяли повідомити адресу локації за чотири години до початку події усім тим, хто зареєструвався, про це зазначалося в анонсі виставки DemoDay Чернігів.
Після ракетної атаки у соцмережах піднялася хвиля хейту у бік організаторів, мовляв, не потрібно було вказувати деталі в афіші, але там було вказано тільки місто. Як згодом пояснила керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.
"На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі хто пішли в укриття цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару", — написала Берлінська
Берлінська попросила не маніпулювати, бо місце було надано місцевою владою, а місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години.
Проте пресслужба Чернігівської міськради заявила, що виставка не була погоджена з міськрадою і жодних дозволів на її проведення вона не давала.
Політтехнолог Андрій Коваленко, що служить у добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ), пише, що винна не виставка дронів, а росіяни. Це звичайний теракт. Головна ціль росіян — знищити нашу націю, всю, без виключень.
Telegram-канал "Николаевский Ванек" звертає увагу на те, що аналогічні виставки проходили у Харкові та Києві.
"руснява ракета вдарила по цивільному об'єкту свідомо, знаючи що там багаот цивільних та 0 військових об'єктів. загиблі діти на площі – це вина руснявої ракети", — йдеться у каналі.
Позиція росіян
Тимчасом російські пропагандисти вже повним ходом намагаються виправдати вбивство дитини та решти цивільних людей на переповненій площі біля театру. Основним аргументом є те, що там відбувалася виставка дронів:
Раніше "Телеграф" розповідав, що 15 серпня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема у Луцьку був приліт у промислове підприємство. Загинуло троє людей, ще кілька дістали поранення.