Ударили по театру баллистикой. Что известно об обстреле Чернигова (фото, видео)

На данный момент известно о по меньшей мере 7 погибших

В субботу утром россияне ударили баллистической ракетой по драмтеатру в центре Чернигова. По состоянию на этот момент известно о семи погибших и десятках травмированных, среди которых есть маленькие дети.

Потери и разрушение

Утром вражеская ракета попала в дом культуры в центре Чернигова, предварительно это была баллистическая ракета "Искандер-М", говорят в Черниговской ОВА. Момент прилета попал на видео, в это время центр города был довольно людным, люди возвращались из церквей с освященными корзинами, потому что сегодня православные христиане празднуют Праздник Преображения (Яблочный Спас):

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате российского удара погибли по меньшей мере семь человек, в том числе шестилетний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Среди них 12 детей и 10 полицейских. 25 человек госпитализировали. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев, ребенок в тяжелом состоянии.

После удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром. Также повреждено остекление окон 3 ДПРЧ г. Чернигов. Центр города сейчас выглядит так:

Последствия удара баллистической ракетой

Последствия удара баллистической ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что россия превратила обычный субботний день в день боли и потерь:

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", — написал Зеленский.

Выставка дронов

В здании Черниговского драмтеатра, по которому пришелся удар, сегодня в 10:00 открылась выставка новинок от украинских производителей дронов "Февраль Птицы Демо День". Организаторы заверили, что мероприятие пройдет в безопасном городе и обещали сообщить адрес локации за четыре часа до начала происшествия всем зарегистрировавшимся, об этом отмечалось в анонсе выставки DemoDay Чернигов.

Афиша заката

После ракетной атаки в соцсетях поднялась волна хейта в сторону организаторов, мол, не нужно было указывать детали в афише, но там был указан только город. Как впоследствии объяснила руководительница проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская, как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости пойти в укрытие.

"К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все кто пошли в укрытие цели. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", — написала Берлинская.

Берлинская попросила не манипулировать, потому что место было предоставлено местными властями, а место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы.

Берлинская пояснила, что место сказали за пару часов только зарегистрированным участникам

Однако прессслужба Черниговского горсовета заявила, что выставка не была согласована с горсоветом и никаких разрешений на ее проведение она не давала.

Политтехнолог Андрей Коваленко, служащий в добровольческом формировании территориального общества (ДФТГ), пишет, что виновата не выставка дронов, а россияне. Это обычный теракт. Главная цель россиян – уничтожить нашу нацию, всю, без исключений.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" обращает внимание на то, что аналогичные выставки проходили в Харькове и Киеве.

"Руснявая ракета ударила по гражданскому объекту сознательно, зная, что там много гражданских и 0 военных объектов. погибшие дети на площади — это вина руснявой ракеты", — говорится в канале.

Позиция россиян

Между тем, российские пропагандисты уже полным ходом пытаются оправдать убийство ребенка и остальных гражданских людей на переполненной площади возле театра. Основным аргументом является то, что там проходила выставка дронов:

Пропагандистские "РИА Новости" оправдывают убийство детей в Чернигове

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности в Луцке был прилет в промышленное предприятие. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.