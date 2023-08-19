Удар по Чернигову: организатор выставки дронов ответила на обвинения, власти гнут свою линию

Количество погибших выросло до шести, умерла шестилетняя девочка

В субботу, 19 августа, россияне баллистической ракетой ударили по драмтеатру в центре Чернигова, уже известно о семи погибших, еще 37 человек пострадали. В этот день в городе проходила выставка дронов "Люті пташки", мероприятие рекламировалось, и в сети некоторые именно с ним связывают обстрел города, власти заявляют, что выставка не была согласована с ними.

Разъяснения по этому поводу дала одна из организаторов выставки, украинская военная и общественная деятельница, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Она отметила, что в сети уже поднялся хайп на эту тему.

"Как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости пойти в укрытие. К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все, кто пошли в укрытие — целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", — пишет Берлинская.

Она пояснила, что мероприятие было предварительно официально согласовано с местными властями, которые и предоставили место для его проведения. Хотя анонс выставки был в открытом доступе, конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам.

"Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове. Просьба не заниматься манипуляциями и не писать ничего до момента пока не будет официальной информации", — призвала Берлинская.

В анонсе выставки DemoDay Чернигов говорилось, что "Люті пташки DemoDay – это презентация возможностей разработчиков БПЛА, площадка для полезных взаимодействий и общения". В нем должны были принимать участие украинские производители беспилотников, представители летных школ и военные, применяющие дроны на фронте.

В то же время, пресс-служба Черниговского горсовета заявила, что выставка не была согласована с горсоветом и никаких разрешений на ее проведение он не давал.

"Официально. Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе с Черниговским городским советом не соглашалось. Никаких разрешений не предоставлялось", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что многие украинцы в сети возмущаются, что мероприятие было официально анонсировано, что его вообще проводили публично, еще и так близко к границе с рф.

Стало известно, что в больнице умерла пострадавшая во время удара шестилетняя девочка, ее мама находится в тяжелом состоянии, сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет "Суспільне Чернігів". Кроме того, после 14 часов обнаружили тело еще одной жертвы, это женщина, личность которой пока не установлена. Число погибших возросло до семи человек. Всего за медицинской помощью обратилось 90 пострадавших, среди которых 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Чернигову. Он подчеркнул, что нужно сделать еще больше для консолидации мира против российского террора.